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أخبار العالم

مسقط: غرق سفينة وإنقاذ 12 على متنها جرّاء إعصار لبان

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
أعلنت سلطة عمان، مساء الأحد، إخلاء سفينة تجارية غارقة وإنقاذ 12 شخصًا كانوا على متنها إثر تداعيات الإعصار "لبان".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية "قام سلاح الجو السلطاني العُماني بعملية إخلاء لسفينة تجارية غارقة في عرض البحر، وإنقاذ طاقمها المكون من 12 شخصًا كانوا على متنها"، دون تفاصيل أكثر.

وأوضح المصدر أن هذا التحرك في إطار جهود وزارة الدفاع والقوات المسلحة لدعم وإسناد مختلف الجهات الأخرى بالدولة في الحالة المدارية (لبان)، التي تمر بها السلطنة حاليًا.

وقامت قوات العُمانية بالعديد من الأدوار في سبيل الحد من آثار الحالة المدارية ( لبان)، منها إعادة إصلاح وتأهيل الطرق المتضررة جراء جريان الأودية، وفق المصدر ذاته.

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