وصفة لمحاربة فراغات الشعر وتساقطه بسرعة لا تتوقعينها

شعرك يتساقط سريعا، وبدأت تعاني من فراغات الشعر المزعجة يمكنك التخلص منها ومحاربتها بوصفة سهلة وسريعة لن تطلب منك الكثير من الوقت أو مجهود وبدون تكلفة مرتفعة في الوقت نفسه، إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى فهى تعيد للشعر بريقه وصحته وحيويته.



كل ما تحتاجين لإعداد القناع..

القليل من زيت الثوم.

نصف كوب من زيت اللوز الحلو.

5 قطرات زيت الأرجان.



طريقة تطبيق القناع:

أمزجى المكونات الثلاثة لتتجانس تماما ثم ابدئى فى تطبيقها على فروة الرأس بعد تقسيمها مع التدليك اللطيف بحركات دائرية.



وترك القناع على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر ويمكنك تطبيق الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.