ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

وصفة لمحاربة فراغات الشعر وتساقطه بسرعة لا تتوقعينها

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:43 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
شعرك يتساقط سريعا، وبدأت تعاني من فراغات الشعر المزعجة يمكنك التخلص منها ومحاربتها بوصفة سهلة وسريعة لن تطلب منك الكثير من الوقت أو مجهود وبدون تكلفة مرتفعة في الوقت نفسه، إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى فهى تعيد للشعر بريقه وصحته وحيويته.

كل ما تحتاجين لإعداد القناع..
القليل من زيت الثوم.
نصف كوب من زيت اللوز الحلو.
5 قطرات زيت الأرجان.

طريقة تطبيق القناع:
أمزجى المكونات الثلاثة لتتجانس تماما ثم ابدئى فى تطبيقها على فروة الرأس بعد تقسيمها مع التدليك اللطيف بحركات دائرية.

وترك القناع على شعرك لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر ويمكنك تطبيق الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.

ترشيحاتنا

سلطان بن سحيم: نظام تميم لا يمثلنا.. وشعب قطر يدعم السعودية

ريجيم سريع لنسف الكرش في 7 أيام

إعلامي سعودي يكشف أسماء دولتين متورطتين فى اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

أمين الفتوى يكشف عن عمل جعل بلال يسبق رسول الله إلى الجنة.. فيديو

الإدارة العامة للجوازات والهجرة تواصل تسهيل إجراءاتها للمواطنين

مسقط: غرق سفينة وإنقاذ 12 على متنها جرّاء إعصار لبان

أول قرار من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الوصول إلى سوازيلاند

المتوحش.. السجن 240 عاما لأب سحق جسد مولودته في اعتداء مرعب.. صور

بالأسماء.. ارتفاع أعداد مصابي حريق شبين الكوم لـ 19

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

تعرف على علاج الغضروف لتجنب الجراحة

الجمل: الأهم من بوليصة التأمين الرعاية الصحية الدورية للعمال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو
طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟