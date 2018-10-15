قطاع الأعمال يستهدف زيادة ربحية الشركات القابضة للتشييد والتأمين

اعتمدت الخطة التطوير التى أعدتها وزارة قطاع الاعمال للنهوض بالشركات التابعة على عدة محاور منها اعادة هيكلة الشركات التى تحقق ارباحا أقل من امكانياتها وتضمنت شركات (القابضة للتأمين، التشيد والتعمير، القابضة للسياحة والفنادق).



وكشفت الخطة التى حصل "صدى البلد" على نسخة منها عن إعادة هيكلة كاملة لأنشطة الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين وتنقسم إلى تطوير النشاط الرئيسى "التامين"لمواكبة التطور في هذه الصناعة، اعتمادا على خبراء اكتواريين ونظام مركزى للتسعير ونشاط مبيعات متطور بالإضافة إنشاء شركة منفصلة لإدارة استثمار القطاع في عدة أنشطة منها السيولة وأدوات الدين "السندات"، أسهم الشركات المتداولة فى البورصة، المشاركة كمستثمر استراتيجي في بعض الشركات ذات الفرص المستقبلية للربح.



وتضمنت خطة اعادة هيكلة القابضة للتأمين نشاط إدارة الأصول بصورة تحافظ على تلك الأصول وتعظم الاستفادة منها فى صورة إيرادات.



وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القابضة للتشييد والتعمير، تضمنت خطة التطوير دراسة بعض شركات المقاولات التى نحقق فائدة بالتكامل فى أنشطتها، ووضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضى بشركات الإسكان و البدء فى تنفيذها خلال عامين.



وأشارت الخطة الى تطوير الشركات التابعة للقابضة للسياحة و الفنادق حيث جارى تطوير شركة مصر للسياحة باستخدام نظام إلكتروني على غرار Expedia هدفه تسويق وبيع غرف الفنادق التابعة للقابضة و تشغيل أسطول النقل الخاص بالشركة وهو ما يتطلب ربط نظم الحجز بشركات إدارة الفنادق (call center و websiteو mobile application )، فضلا عن تطوير نظام مركزي بالمشاركة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات مشتركة للفنادق يضمن جودة الخدمة و تخفيض التكلفة.



وأوضحت الخطة، أنه جارى استكمال مشروع الصوت والضوء بهضبة الأهرامات بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة مع الالتزام بتنفيذ مشروعات التطوير الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المؤهل مثل مشروع تطوير فندق شبرد.