ترامب: أحب كيم جونج أون كثيرا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "يحب" زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، كثيرًا، مؤكدًا أن بيونج يانج لم تعد تشكل تهديدًا على العالم.



وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، نشرته اليوم الإثنين: "قلت من قبل أني أحب كيم جونج أون، وأتفق معه للغاية".



وعندما واجهته مذيعة برنامج "60 دقيقة"، ليزلي ستال، بالقول: "إنه رجل ديكتاتور ومتسلط وقام باغتيال شقيقه وأدخل شعبه في معاناة مع الجوع والفقر ومع ذلك تقول إنك تحبه"، أشار ترامب إلى أن لفظة "يحب" كانت تعنى أنه يتفق معه في كثير من الأشياء.



وتابع: "أنا لست طفلًا، لم أقصد أني أحبه بالمعنى الحرفي، لكني اتفق معه كثيرًا، فهو لم يعد يشكل أي تهديدًا على العالم".

