نقيب الفلاحين بعد اعتراف الزراعة بفيروس الطماطم: ما حدث كارثة.. فيديو

هاجم صدام أبو حسين، نقيب عام الفلاحين، المسؤولين بوزارة الزراعة على خلفية اعتراف الوزارة بوجود فيروس في بذور الطماطم، متسائلا "من سمح بدخول هذا الصنف المحتوى على الفيروس إلى مصر؟".



وأضاف نقيب الفلاحيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه رغم كل ما اعترف به حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى بأسم وزارة الزراعة، إلا أن هذا لا يدين الشركة، مشيرا إلى أن هذا ليس آخر المطاف بالنسبة للفلاحين.



وأوضح أن هناك شقا غائبا في هذه المسألة وهو وجود موظف سمح بدخول هذا الصنف، أو هناك قصور في القانون، فلابد لوجود قصور يجب تعديله من مجلس النواب، وإذا ثبت أن هناك موظف مدان ينبغي محاسبته، ويجب تعويض الفلاحين.



وشدد على أن حث وزير الزراعة للفلاحين أخذ تعويض من الشركة هو مجرد كلام وفقط، موضحا أن الشركة لن تدفع أي تعويضات إلا بحكم قضائي، وطالب الدولة بتعويض الفلاحين لأن مراحل التقاضى طويلة ا، قائلا "ما حدث يعد كارثة كالكوارث الطبيعية".



