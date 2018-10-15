الانشقاق يهدد حكومة تيريزا ماي بسبب البريكست.. مؤامرة البيتزا تحدد مصير رئيس الوزراء البريطانية.. الاتحاد الأوروبي يعقد قمة حاسمة لتحديد مستقبل انفصال لندن

الانشقاق يهدد حكومة تيريزا ماي بسبب البريكست

رئيسة وزراء بريطانيا تواجه مؤامرة البيتزا للتخلص من خطة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

بروكسل تعقد قمة مصيرية الأسبوع الجاري لمناقشة الخروج البريطاني والحدود الإيرلندية





ومع احتفاظها بغالبية بسيطة في البرلمان، تعتمد حكومة الأقلية المحافظة على "الحزب الوحدوي الديمقراطي"؛ أكبر الأحزاب في أيرلندا الشمالية، والمؤيد بشدة لبريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي، والمعارض لأي تحركات يمكن أن تضع مسافة بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي البريطاني.











اجتمع وزراء حكومة "بريكست" اليوم الإثنين، لمناقشة كيفية إنهاء خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والتي قد تتسبب في الإطاحة بها من المنصب، في وقت تكثر فيه الأصوات المطالبة بالإطاحة بها، واقتراب التصويت عليه.تواجه تيريزا ماي أكبر تهديد لمنصبها، والمتمثل في هجوم من قبل جناحي الحزب الديمقراطي المختلفين حول خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك في الوقت الذي سيجتمع فيه وزراء "بريكست" في مؤامرة "نادي البيتزا" لمناقشة التخلص من خطة ماي، بالإضافة إلى عدد الرسائل التي قدمها أعضاء من حزب المحافظين حيث تطالب بسحب الثقة من حكومة ماي، وصل إلى 44 رسالة بلجنة المحافظين 1922.ويعتبر هذا الرقم أقل ب 4 فقط من العدد المطلوب لبدء التصويت على سحب الثقة من حكومة ماي، ويطلب 9 وزراء على الأقل من ماي التخلي عن خطتها الحالية للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما يجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.ويقال إن "نادي البيتزا" والمقصود بها أعضاء الحكومة في إشارة إلى تناولهم البيتزا، قد التقى سرا في أوقات الأزمات بمفاوضات "بريكست"، وأن هذا اللقاء هو الأخير قبل القمة الحادة لزعماء الاتحاد الأوروبي المنظرة يوم الأربعاء.وحث وزير بريكست السابق ديفيد ديفيز اليوم على التمرد على نطاق واسع ضد ماي، فقد كتب في صحيفة: "لقد حان الوقت لمجلس الوزراء لممارسة سلطتهم الجماعية. هذا الأسبوع، ستكون سلطة دستورنا على المحك".وعاد خليفته دومينيك راب الليلة الماضية خالي الوفاض من محادثات اللحظة الأخيرة في بروكسل بعد تكهنات بأن بريطانيا قد توصلت إلى اتفاق سري مع زعماء الاتحاد الأوروبي.وقال وزير الخارجية جيريمي هانت إن المحادثات كانت محاولة لمعرفة ما إذا كان يمكن إحراز تقدم بشأن القضايا المعلقة ودليلًا على "مقدار الجهد الذي نبذله".وأصر هانت على أنه من الممكن أن تحصل ماي على الصفقة الصحيحة لبريطانيا ، مضيفة: 'إنها تقاتل من أجل بريطانيا'، إلا أن ميشيل بارنييه ، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ، قال "على الرغم من الجهود المكثفة ، لا تزال بعض القضايا الرئيسية مفتوحة"وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد الأسبوع الجاري قد تكون حاسمة في التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل، فمع اقتراب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في نهاية مارس المقبل، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الجمعة الماضي الحاجة إلى تحقيق "تقدم جوهري" في مفاوضات الخروج، خصوصًا في ما يتعلق بمسألة الحدود الآيرلندية.ووصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك القمة، التي تنطلق الأربعاء المقبل، بأنها "لحظة الحقيقة" لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إلى أن تيريزا ماي تواجه تحديات مضاعفة، فبجانب المخاوف والشكوك الأوروبية، فإنها تواجه تمرّدا محتملا من حلفائها في الحكومة "الحزب الأيرلندي الوحدوي" ونواب محافظين، لافتة إلى أن أمامها عراقيل شتى عندما تناقش مسألة الحدود الآيرلندية مع حكومتها، وسط تكهنات بأن وزراء آخرين قد يستقيلوا إذا ما مضت رئيسة الوزراء قدمًا في مقترحاتها.وتتفق كل من لندن ودبلن وبروكسل على فرض نقاط تفتيش على الحدود بين آيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، لكن الجهات الثلاث لم تتفق بعد حول سبيل تحقيق ذلك، مع تمسك بريطانيا برغبتها في مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، فيما اقترحت بريطانيا أن تستمر في اتّباع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بعد «بريكست» بوصفه خيارا بديلا لإبقاء الحدود مفتوحة، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع يجنّب الحاجة إلى نقاط حدودية.وتقول ماي إن ذلك سيكون مؤقتا فقط، ونفت متحدثة باسمها تقارير إعلامية ذكرت أن الترتيب "المساند" النهائي لن يكون له تاريخ انتهاء قانوني.لكن المشككين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بتحديد الفترة التي ستواصل فيها بريطانيا التقيّد بالقواعد الجمركية الأوروبية، والتي ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية مع شركاء آخرين. وبوسع هذا الاقتراح أن يجعل آيرلندا الشمالية متماشية مع قواعد بروكسل، وبالتالي مختلفة عن باقي المملكة المتحدة.وأثارت هذه الخطط غضب السياسيين المؤيدين لـ"بريكست" في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، بالإضافة لحلفائها في الحزب الوحدوي الديمقراطي في آيرلندا الشمالية.