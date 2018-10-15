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أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يوجه صفعة قوية لأمريكا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تقديم لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائمة بالمنشآت النووية لأجل التفتيش قبل التوقيع على مذكرة انهاء الحرب الكورية 1950 إلى 1953 رسميا.

وقالت صحيفة "يوميروي شيمبون" اليابانية إن، كيم رد على طلب بومبيو بتقديم قائمة جزئية على الأقل للمنشآت، بالقول: "في غياب علاقات الثقة، فحتى لو تم تقديم القائمة، فإن الولايات المتحدة على أي حال من الواضح، أنها لن تصدق القائمة".

وأضاف كيم، بحسب الصحيفة: "قد يحدث أن تطلب المعلومات مرة أخرى. عندها سينشأ خلاف، ون أجل نزع السلاح النووي، قبل كل شيء، من الضروري بناء الثقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وكان كيم قد عقد قمة تاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونج يانج النووية.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق ينص على أن كوريا الشمالية ستبذل جهودا من أجل تعزيز نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية لبيونج يانج.

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