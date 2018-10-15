صحف الكويت: تضامن عربي واسع مع السعودية.. والرياض تحذر: نرفض التهديدات وردنا سيكون أكبر

نتنياهو يهدد حماس بـ"رد مؤلم للغاية"

انتهاء مهلة إخلاء الإرهابيين للمنطقة العازلة في إدلب دون انسحابهم

روحاني: أمريكا تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران

ترامب يلمح لإقالة وزير دفاعه: ماتيس ديموقراطي نوعًا ما

فشل التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بيان وزارة الخارجية المصرية الذي تضامنت فيه مع المملكة العربية السعودية ضد الحملة الممنهجة التي تستهدفها على خلفية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، حيث قالت الخارجية إن مصر تحذر من محاولة استغلال هذه القضية سياسيا إزاء السعودية، بناء على اتهامات مُرسَلة، وتؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث.



وذكرت "الجريدة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، أمس، ئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، حيث بحث الرئيسان دعم العلاقات الثنائية الصناعية والتجارية بين الجانبين.



ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية سامح شكري قوله إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 6.5 مليار دولار، مضيفا أن القاهرة تعمل على تضييق الفجوة في الميزان التجاري، مؤكدًا أن زيارة السيسي لموسكو تأتي للتنسيق والتشاور الدولي بين البلدين وهناك لقاء سنوي يجمع الرئيسين.



وأضاف أن العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، مشددًا على تنفيذ اتفاق الضبعة وإقامة محطة الطاقة النووية والعمل على توسيع التبادل التجاري بين البلدين.



وأفادت "الأنباء" بأن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة ووزير القوى العاملة محمد سعفان، وقعا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع جامعة فيينا النمساوية لتوفير المهنيين المتخصصين في تلك الأنشطة للعمل بشركة قناة السويس للاستزراع السمكي التابعة للهيئة.



ونقلت الصحيفة عن مميش قوله إن تلك الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تكاتف الجهود الوطنية وتعزيز أواصر التعاون بين كل مؤسسات الدولة، لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة التي تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة مع الحفاظ على البيئة دون المساس بالموارد الطبيعية للدولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وأبرزت "الراي" تصريحات وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بأن جماعة الإخوان الإرهابية مستعدة "للتحالف مع الشيطان، وتمثل خطرًا على الدين والدولة المصرية"، موضحًا أن "الإخوان لا يؤمنون بالأوطان، ولكنهم يؤمنون بما يخدم مصالح جماعتهم"، مضيفًا: " كتاب "الإخوان و(تنظيم) داعش، الذي أطلقته وزارة الأوقاف أخيرًا، جاء في ضوء اهتمام الوزارة بالدور الدعوى والتنويري، ومحاصرة الأفكار المتطرفة وتفكيكها.



على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أجرى مساء أمس، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيه العاهل السعودي عن شكره لأردوغان على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك، لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. .



وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة، والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصه على تعزيزها وتطويرها.



ونقلت "القبس" عن عن مصدر سعودي مسئول قوله إن «"لمملكة العربية السعودية تؤكد رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعبا ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط، كما تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دورا مؤثرا وحيويا في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي".



وقالت "الوطن" إن مملكة البحرين أكدت تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل منها أو يسعى إلى الإساءة إليها، ورفضها الشديد لكل من يحاول المس بسياستها ومكانتها وسيادتها، معربة عن تقديرها العميق للمكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، وهي الركيزة الاساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي والأساس المتين والركن القوي لاستقرار المنطقة، بأدوارها الرائدة ومبادراتها البناءة لأجل الأمن والاستقرار والرخاء على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأبرزت "الشاهد" تأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها مع المملكة العربية السعودية، حيث أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بموقعها وبمكانتها الإقليمية، وأعرب عن رفض الإمارات التام لكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في ارساء الامن والسلام الاقليمي ولسمعة المملكة العربية والإسلامية والدولية.



وقالت "الراي" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية مشيدًا بمواقف المملكة مع القضية الفلسطينية.



في سياق آخر، قالت "الجريدة" إن الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن معبر جابر- نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا سوف تتم إعادة افتتاحه اليوم الاثنين، مضيفة أن "اللجان الفنية الأردنية —السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين".



وأفادت "الاتحاد" بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد أمس، حركة حماس برد "مؤلم للغاية" في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي قطاع غزة مع القوات الإسرائيلية، قائلًا: "يبدو أن حماس لم تستوعب الرسالة بأنه إذا لم تتوقف عن الهجمات العنيفة ضدنا فسيتم إيقافها بطريقة أخرى ستكون مؤلمة، مؤلمة للغاية، نحن قريبون جدا من نشاط من نوع مختلف، نشاط آخر سوف يشمل توجيه ضربات قوية للغاية، إذا كان لحماس عقل سليم فعليها أن توقف النيران والمشاغبات العنيفة فورا".



وذكرت "الراي" المهلة التي حددها الاتفاق الروسي التركي للفصائل المتشددة من أجل إخلاء المنطقة العازلة في إدلب انتهت، فجر الاثنين، من دون أن يتم رصد انسحاب أي من مقاتليها، وبعد ساعات من إعلان هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) تمسكها بخيار "القتال" تزامنًا مع تحذيرها في الوقت ذاته من "مراوغة" روسيا.



واهتمت "الوطن" بتصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التي قال فيها إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران وتشكك في شرعيتها لتحقيق هذا الغرض.



دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح إلى ان وزير دفاعه جيمس ماتيس يمكن ان يستقيل هو الآخر، في إشارة غير مباشرة لإقالته، مضيفة: "ورغم ان ترامب كال المديح لماتيس الشخص الطيب الذي يتعامل معه بشكل جيد للغاية، إلا أنه وصفه في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) قائلا: "إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة فأعتقد أنه ديموقراطي نوعا ما، وهو قد يستقيل".



وأفادت "الجريدة" بأن مسئولون في الاتحاد الأوروبي أدوا فشل المفاوضين بشأن خروج بريطانيا من التكتل في التوصل لاتفاق، بالرغم من سلسلة اجتماعات عقدوها في بروكسل لدفع المحادثات قدما.



واجتمع الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، مع مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، وكذلك عقد اجتماعات منفردة مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.



