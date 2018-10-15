فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لسفر الرئيس لروسيا

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى، فجر اليوم الاثنين ، الصالة الرئاسية بالمطار، استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسي الي موسكو ، في زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة ٣ أيام.



وأعلنت سلطات المطار، حالة الطوارئ، تم تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولى ، وتم منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار ، وانتشرت الخدمات الأمنية علي طرقات المطار ، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة.



يلتقي الرئيس السيسي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في قمة تشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.