تعرف على تفاصيل اختطاف مواطن مصري بنيجيريا

روت نهلة محمد السعودي زوجة المواطن المصري المختطف في نيجيريا رضا السيد حسنين المصري، تفاصيل اختطافه، موضحة أن زوجها سافر إلى نيجيريا للبحث عن فرصة عمل، وكان متخوفا من السفر إلى نيجيريا، وعقب وصوله اختطفته عصابة وطلبت فدية قيمتها مليون دولار.



وأضافت "نهلة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن العصابة تركت معه هاتفه المحمول ليطلب من أهله فدية، وبالفعل منها أن تحول له رصيد على هاتفه دائمًا.



وقالت: "أنا وولاده هنموت من غيره، وبنتطقع من جوانا".



وأوضحت: "كل ما يكلمني يقولي أنا بموت كل يوم، وجهزي فلوس الفدية في أقرب وقت، وأنا مش معايا غير 350 جنيها، تركهم في المنزل قبل خطفه".



وأشارت إلى أنها تواصلت مع الخارجية المصرية، وتتواصل معها باستمرار لمعرفة كل جديد.





