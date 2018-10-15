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الرئيس السيسي يغادر إلى روسيا في زيارة تستغرق 3 أيام

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:54 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، متجها إلى موسكو في زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة ٣ أيام ، يلتقي خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في قمة تشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة ، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام .

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس سيلتقي أيضًا مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف ، وكبار المسئولين الروس، للتباحث حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين ، وفي إطار جهود تعزيز العلاقات البرلمانية والشعبية بين مصر وروسيا.

يلقي الرئيس كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علما بأن هذه ستكون المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة اجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي.

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