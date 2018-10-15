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مرأة

فى اليوم العالمى لغسل اليدين... إهمال النظافة يؤدي للوفاة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
غسل اليدين
غسل اليدين
هاجر هانئ
يحتفل العالم يوم 15 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لغسل اليدين، وينظر الكثيرون لغسل اليدين بالصابون بوصفه سلوكا تلقائيا يمارس في المنازل والمدارس ومختلف المجتمعات في العالم ويعتبر من أنجح الطرق وأقلها تكلفة للوقاية من الإسهال والعدوى التنفسية الحادة.

ويعد الالتهاب الرئوي، أحد أهم أمراض العدوى التنفسية الحادة، السبب الأول لوفيات الأطفال دون الخامسة إذ يحصد أرواح ما يربو من 1،8 مليون طفل سنويا. ويحصد الإسهال والالتهاب الرئوي معا أرواح حوالي 3،5 مليون طفل سنويا.

ويعد إهمال نظافة اليدين من أخطر الأمور التى تهدد صحة الإنسان وقد يتسبب فى إنهاء حياته، فاليد تساعد فى نقل أخطر الأمراض وإذا لم يتم التعقيم بشكل جيد قد تنتهى حياة الفرد.

كشف الموقع الأمريكى"HEALTH"، عن أبرز الأمراض التى تصيبك عند إهمال غسل اليدين بشكل دورى و مستمر، و تتمثل فى :

-يمكن أن تؤدى الأيدي الملوثة إلى التسمم الغذائي الذي يشمل آلام حادة في المعدة والقيء.
-الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي.
-نقل الجراثيم من خلال اليد ما يؤدى إلى الإصابة بنزلات البرد.
-ينقل الفيروسات و الأمراض المعدية كالأنفلونزا و بعض أنواع الحساسية.
-يصاب الوجه بالبقع و بعض أنواع الحساسية نتيجة نقل الميكروبات من خلال اليد الملوثة.

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