ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

لعبة Fortnite متاحة الآن لكل هواتف أندرويد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
صدى البلد
كريم جمال
أعلن القائمون على لعبة Fortnite الشهيرة أن الجزء الأحدث من اللعبة يمكن تحميله على جميع هواتف أندرويد المتوافقة، دون انتظار دعوة من أحد اللاعبين كما كان فى السابق.

الأزمة ظهرت مع ظهور جلاكسي نوت 9 حيث يتطلب الحصول على دعوة من لاعبي اللعبة، ومن ثم تحميل مثبت اللعبة من الموقع الرئيسي ثم ملفااتها، دون التنزيل المعتاد من متجر جوجل، إلا أن هذه المشكلة ستختفي تمامًا.

جدير بالذكر أن Fortnite الشهيرة ظهرت فى 27 يوليو العام الماضي للعالم، واستطاعت فى اقل من عام أن تحصد نجاحات ضخمة، لدرجة ان عدد لاعبيها الآن يتجاوز 100 مليون لاعب.

فى إطار سعي القائمون على اللعبة لجذب أكبر عدد ممكن، أتيحت أخيرًا ميزة اجتماع كل لاعبي المنصات المختلفة فى وقت واحد، بعدما كانت تقتصر على لاعبي كل منصة على حدة، حيث تعمل اللعبة على منصات، بلاي ستيشن 4، و إكس بوكس ون، و مايكروسوفت ويندوز، و ماك، أو ios، و أندرويد.

إلا أن الشركة تعتمد فى استراتيجيتها منح اللعبة مجانًا عبر تحميلها من الإنترنت، وا{باحها تجنيها من المميزات التى تقدمها للاعبيها مقابل مبالغ مالية، إلا أن مؤخرًا ظهرت بعض الحيل لإختراق اللعبة "تهكير" من أجل التمتع بتلك الميزات دون أى مبالغ مالية.

الأمر الذى دفع الشركة لشراء مضاد اختراق بمبلغ ضخم لم تكشف عنه، ولكنها اكتفت فقط بالإعلان عن تدشين الحماية، لتحذيرات "هاكر" يفكر فى الأمر.

ترشيحاتنا

خالد المجرشي: خديجة خطيبة خاشقجي جزء من مؤامرة اختفائه.. فيديو

فرنسا تفقد سلاحا هجوميا قبل مواجهة ألمانيا

Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو

احتفالا بيوم العصا البيضاء.. الشمس تفتتح الحكاية روح.. الثلاثاء

القشرة السوداء فى البصل تسبب السرطان .. اكتشف حقيقة هذه الشائعة .. وإليكم حل سحرى يحسم الجدل

وصفة لمحاربة فراغات الشعر وتساقطه بسرعة لا تتوقعينها

اليوم.. نظر إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم

نقيب الفلاحين بعد اعتراف الزراعة بفيروس الطماطم: ما حدث كارثة.. فيديو

أحمد موسى: 5 نوفمبر ستحدث أمورا لا يعلمها إلا الله

ترامب: أحب كيم جونج أون كثيرا

صابرين تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد ابنها نور.. صور

الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية لروسيا لمدة 3 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو
طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟