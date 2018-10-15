لعبة Fortnite متاحة الآن لكل هواتف أندرويد

أعلن القائمون على لعبة Fortnite الشهيرة أن الجزء الأحدث من اللعبة يمكن تحميله على جميع هواتف أندرويد المتوافقة، دون انتظار دعوة من أحد اللاعبين كما كان فى السابق.



الأزمة ظهرت مع ظهور جلاكسي نوت 9 حيث يتطلب الحصول على دعوة من لاعبي اللعبة، ومن ثم تحميل مثبت اللعبة من الموقع الرئيسي ثم ملفااتها، دون التنزيل المعتاد من متجر جوجل، إلا أن هذه المشكلة ستختفي تمامًا.



جدير بالذكر أن Fortnite الشهيرة ظهرت فى 27 يوليو العام الماضي للعالم، واستطاعت فى اقل من عام أن تحصد نجاحات ضخمة، لدرجة ان عدد لاعبيها الآن يتجاوز 100 مليون لاعب.



فى إطار سعي القائمون على اللعبة لجذب أكبر عدد ممكن، أتيحت أخيرًا ميزة اجتماع كل لاعبي المنصات المختلفة فى وقت واحد، بعدما كانت تقتصر على لاعبي كل منصة على حدة، حيث تعمل اللعبة على منصات، بلاي ستيشن 4، و إكس بوكس ون، و مايكروسوفت ويندوز، و ماك، أو ios، و أندرويد.



إلا أن الشركة تعتمد فى استراتيجيتها منح اللعبة مجانًا عبر تحميلها من الإنترنت، وا{باحها تجنيها من المميزات التى تقدمها للاعبيها مقابل مبالغ مالية، إلا أن مؤخرًا ظهرت بعض الحيل لإختراق اللعبة "تهكير" من أجل التمتع بتلك الميزات دون أى مبالغ مالية.



الأمر الذى دفع الشركة لشراء مضاد اختراق بمبلغ ضخم لم تكشف عنه، ولكنها اكتفت فقط بالإعلان عن تدشين الحماية، لتحذيرات "هاكر" يفكر فى الأمر.