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مرأة

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:57 ص
أحلام
أحلام
هاجر هانئ
خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد فيفد.

وخطفت أحلام خلال جلسة التصوير الكثير من الأنظار بإطلالتها الراقية المفعمة بالأنوثة، حيث ارتدت جمبسوت أسود أنيق من توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد، و تميز التصميم بحبات الكريستال البراقة، وبحزام أسود حول منطقة الخصر.

وأكملت الفنانة الإمارتية إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الثمينة، حيث اختارت طوق وحلق الأذنين من الألماس والزمرد من تصميم "مجوهرات نصولي"، واعتمدت على خصلات شعرها السوداء المنسدلة على كتفيها.

فيما اختارت مكياجا هادئا من أنامل خبير التجميل محمد حداد، ارتكز المكياج على الألوان الترابية ما منحها إطلالة راقية متناسقة مع بعضها.
أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور
أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور
أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور
أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور
أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور
أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور
أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور
أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور
أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور
أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

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أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

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