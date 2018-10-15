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ثقافة

الآثار الإسلامية تكشف تفاصيل ماراثون القلعة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:33 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
تنطلق اليوم فعاليات الماراثون الرياضي، الذي ينظمه مركز تسجيل الآثار الإسلامية بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والوعي الاثري بقطاع الآثار الإسلامية، ومنطقة تفتيش آثار القلعة ونادي يونسكو مصر.

تبدأ الفعاليات باستقبال المشاركين وتقسيمهم في الماراثون لمجموعات لممارسة رياضة المشي والجري، ثم إطلاق البالون وقص الشريط لانطلاق الماراثون.

مسافة الماراثون تبدأ من منطقة دار الضرب وحتى الحديقة المتحفية بمنطقة المحكى، ويعقب ذلك تسليم شهادات للجهات المشاركة في تنظيم الحدث.

كما سيتم تنظيم جولات إرشادية لمنطقة آثار القلعة وزيارة الأسوار للكبار ، وورش فنية و حكايات حربية للأطفال و ندوة لأبطال حرب أكتوبر،وتختم الفعاليات بعرض لفرقة الفنون الشعبية.

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