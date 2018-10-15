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حوادث

المرور: 6 محاور هامة لقيادة آمنة على الطرق الرئيسية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، عن بعض الإرشادات للقيادة الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية.

وأفاد بيان للإدارة، 6 عناصر هامة للقيادة الأمنية جاء على رأسها، التحذير من استخدام التليفون المحمول، لأنه يودى الى فقدان التركيز خلال قيادة السيارة، كما يمنع وضع الطفل أمام عجلة القيادة خلال السير، لا سيما القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث إنها تؤدى الى زيادة زمن رد الفعل بخلاف ما يعتقد من أنها تزيد الانتباه.

كما ضم بيان الإدارة، ضرورة عدم قيادة السيارة وقائدها في حالة إرهاق، نظرا لأنه يعرض حياة قائد السيارة والآخرين لحوادث المرور، التركيز مع الطريق وعدم الانشغال بغيره.

وتناشد الإدارة، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور.

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