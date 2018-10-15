4 مذكرات تعاون لدعم قطاع الجلود وحل مشكلات المنتجين والنهوض بالصادرات

عقد المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية برئاسة المهندس محمود سرج، وغرفتي دباغة الجلود، وصناعة الجلود، باتحاد الصناعات المصرية المؤتمر الأول لقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية "انضم إلى مجتمع المصدرين"،تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار.





ويعد المؤتمر حلقة الوصل للقاء المصدرين بالقطاع مع المسئولين من جميع الجهات ذات الصلة: من الصناعة والتجارة والمعارض والتمويل والمواصفات والتسويق وغيرها.





واشتمل برنامج المؤتمر على التعريف بالاتفاقيات الدولية المبرمة والتعريف بدور الهيئات المعنية بالتصدير وذات الصلة مثل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للرقابة الصناعية وغيرها، لتلبية احتياجات القطاع، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجهه لتنفيذ إستراتيجية لمضاعفة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتشجيع وضم صغار المصدرين والمصدرين الجدد.





كما شهد المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم أولها بين المجلس التصديري وشركة " بوابة مصر للعالم الرقمية EG-Gate" و آخر مع لجنة المعارض بالاتحاد العربي التابع لمجلس الوحدة العربية الاقتصادية ثم مذكرة ثالثة بين وزارة التجارة والصناعة وبوابة مصر للعالم الرقمية والأخيرة بين غرفة صناعة الجلود و لجنة المعارض بالاتحاد العربي.





وقد عبر سرج عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه المؤتمر والتفاعل بين جميع أطراف الحضور والذي يمثل كل طرف منهم ضلعا هاما في إكتمال وتكامل المنظومة الإنتاجية والتصديرية للصناعة المصرية عامة وقطاع الجلود بصفة خاصة





أكد أن إنتعاش القطاع يمثل أهمية كبرى حيث أن صناعة الجلود والمنتجات الجلدية هي من الصناعات كثيفة العمالة والتي يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما أن مصر لطالما أشتهرت بمنتجاتها المميزة وانه مع عودة الإهتمام بالقطاع، يمكن استرجاع مصر لمكانتها بل وزيادة ونمو صادراتها من تلك المنتجات.



