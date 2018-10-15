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اقتصاد

4 مذكرات تعاون لدعم قطاع الجلود وحل مشكلات المنتجين والنهوض بالصادرات

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
عقد المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية برئاسة المهندس محمود سرج، وغرفتي دباغة الجلود، وصناعة الجلود، باتحاد الصناعات المصرية المؤتمر الأول لقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية "انضم إلى مجتمع المصدرين"،تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار.

ويعد المؤتمر حلقة الوصل للقاء المصدرين بالقطاع مع المسئولين من جميع الجهات ذات الصلة: من الصناعة والتجارة والمعارض والتمويل والمواصفات والتسويق وغيرها.

واشتمل برنامج المؤتمر على التعريف بالاتفاقيات الدولية المبرمة والتعريف بدور الهيئات المعنية بالتصدير وذات الصلة مثل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للرقابة الصناعية وغيرها، لتلبية احتياجات القطاع، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجهه لتنفيذ إستراتيجية لمضاعفة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتشجيع وضم صغار المصدرين والمصدرين الجدد.

كما شهد المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم أولها بين المجلس التصديري وشركة " بوابة مصر للعالم الرقمية EG-Gate" و آخر مع لجنة المعارض بالاتحاد العربي التابع لمجلس الوحدة العربية الاقتصادية ثم مذكرة ثالثة بين وزارة التجارة والصناعة وبوابة مصر للعالم الرقمية والأخيرة بين غرفة صناعة الجلود و لجنة المعارض بالاتحاد العربي.

وقد عبر سرج عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه المؤتمر والتفاعل بين جميع أطراف الحضور والذي يمثل كل طرف منهم ضلعا هاما في إكتمال وتكامل المنظومة الإنتاجية والتصديرية للصناعة المصرية عامة وقطاع الجلود بصفة خاصة

أكد أن إنتعاش القطاع يمثل أهمية كبرى حيث أن صناعة الجلود والمنتجات الجلدية هي من الصناعات كثيفة العمالة والتي يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما أن مصر لطالما أشتهرت بمنتجاتها المميزة وانه مع عودة الإهتمام بالقطاع، يمكن استرجاع مصر لمكانتها بل وزيادة ونمو صادراتها من تلك المنتجات.

وقد شارك في المؤتمر كوكبة من رجال الدولة ورجال الصناعة ضمت جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود و محمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود ومن وزارة التجارة والصناعة مستشاري الوزير سيد أبو القمصان و ياسر المغربي و شيرين الشوربجي رئيسة هيئة تنمية الصادرات ود. إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ود. هاني الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للمواصفات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و سامي نجيب مدير قطاع الجلود بمركز تحديث الصناعة و أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية و محمد الشريف رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي ورئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز إنترناشيونال جروب والدكتور ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة EG-GATE ، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء المجلس التصديري وغرفتي الدباغة وصناعة الجلود والمؤسسات الأعضاء بهما.

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