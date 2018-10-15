شيرين تحتفل بعيد ميلادها الـ39 مع جمهورها في ألمانيا .. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو لفنانة شيرين عبد الوهاب، أثناء الاحتفال مع جمهورها بعيد ميلادها الـ39 الذي صادف يوم 8 أكتوبر الماضي في حفلها بألمانيا.





وظهر برفقة شيرين زوجها الفنان حسام حبيب وبعض أصدقائها المقربين الذين غنوا لها أغنية "سنة حلوة" في أجواء احتفالية ثم أطفأت شيرين شموع تورتة عيد ميلادها.





وتطرح شيرين ألبومها الجديد "نساي" خلال أيام بعد النجاح الكبير الذي حققه كليب الأغنية التي تحمل اسم ألبوم بوصولها لـ4 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع.





ويضم أغنية باللهجة الصعيدي، فيما قامت بتصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب مع مخرج إيطالي.