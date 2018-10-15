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محافظات

إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بالشرقية للتحقيق

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
وائل شاهين
أكد العقيد أحمد أنور الهواري، رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنه أحال مسئولي الإدارة الهندسية للشئون القانونية للتحقيق، لتخاذلهم في تنفيذ قرار إزالة لبرج مخالف. 

وقال "الهواري" لـ"صدى البلد"، إنه لاحظ أثناء مرور بأحد الشوارع وجود برج يقوم بأعمال مخالفة لشروط الارتفاع فتم استدعاء نواب رئيس الحي ومسئولي الإدارة الهندسية والحملة اللازمة للموقع. 

وأََََََََََََََََََََََََضاف أنه تم إيقاف الأعمال للعقار المخالف لشروط الترخيص، لافتًا أنه صادر له رخصة أرضي وأربعة طوابق، وأقام أرضي وثلاثة عشر طابق، كما جرى التأكد من أنه صادر له قرارات إزالة ولم تنفذ فتم تحويل المسئولين بالإدارة الهندسية للشئون القانونية للتحقيق وتم التحفظ على الأسمنت وجار اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ.
إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بالشرقية للتحقيق
إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بالشرقية للتحقيق
إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بالشرقية للتحقيق
إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بالشرقية للتحقيق
إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بالشرقية للتحقيق
إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بالشرقية للتحقيق
إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بالشرقية للتحقيق

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