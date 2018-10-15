إحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بالشرقية للتحقيق

أكد العقيد أحمد أنور الهواري، رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنه أحال مسئولي الإدارة الهندسية للشئون القانونية للتحقيق، لتخاذلهم في تنفيذ قرار إزالة لبرج مخالف.





وقال "الهواري" لـ"صدى البلد"، إنه لاحظ أثناء مرور بأحد الشوارع وجود برج يقوم بأعمال مخالفة لشروط الارتفاع فتم استدعاء نواب رئيس الحي ومسئولي الإدارة الهندسية والحملة اللازمة للموقع.



