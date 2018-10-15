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حوادث

انتحار ربة منزل بحوش عيسى بسبب خلافات الميراث مع شقيقها

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:08 ص
صورة أرشيفية - انتحار
صورة أرشيفية - انتحار
جمالات الدمنهورى
تسببت خلافات الميراث فى إقدام ربة منزل على الانتحار فألقت بنفسها من أعلى سطح منزلها بقرية الريكو بمركز حوش عيسى مما تسبب في  إصابتها" بكدمات بالساعد الأيسر واشتباه كسر بالركبة اليمنى والحوض " وتوفيت فور وصولها للمستشفى العام. 

تلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى من المستشفى العام بوصول المدعوة  مريم ز م س  سن45 ربة منزل ومقيمة قرية الريكو بدائرة المركز.. مصابة [ كدمات بالساعد الأيسر وإشتباه كسر بالركبة اليمنى والحوض  – إدعاء سقوط من أعلى ] وتوفيت عقب وصولها. 

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره ( أن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة بالجهاز المناعي وسكتة قلبية نتيجة الإصابة بكسور متفرقة بالجسم )

و بسؤال زوجها أحمد أ م س 60 سنة  فلاح ومقيم بذات العنوان .. قرر بقيام زوجته المذكورة بإلقاء نفسها من أعلى سطح منزلهم بالطابق الثالث .. لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات بينها وشقيقها علي الميراث .. مما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها .. ولم يتهم أحد أو يشتبه  فى وفاتها جنائيًا. 

.وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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