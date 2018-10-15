مدبولي: الدولة حريصة على معالجة مياه الصرف لاستخدامها في الزراعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الدولة على استخدام طرق المعالجة الحديثة، لمعالجة مياه الصرف الصحي، بغرض إعادة استخدامها بعد المعالجة فى الزراعة، حيث إنها أصبحت تدخل ضمن المُقنن المائي لمصر، مشددًا على أهمية الدور الرقابي للجهاز التنظيمي فى الفترة القادمة، ودعمه له.





جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.





واستعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تجميع عينات من المآخذ ومحطات الطرد والشبكات، وحتى وصولها لصنبور متلقى الخدمة، ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، وإنجازات لجنة الشكاوی الوزارية، حيث يتم دراسة واستعراض شكاوى المواطنين بأنحاء الجمهورية، وتشمل (شكاوى التعريفة، وجودة مياه الشرب، وطفوحات الصرف الصحي، وجودة الخدمات المُقدمة)، كما يتضمن عمل الجهاز تقييم الأداء المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.





وحصدت شركات (الغربية، والدقهلية، والمنوفية، والفيوم، ومياه الشرب بالإسكندرية)، على المراكز الـ5 الأولى على الترتيب.





وأكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أن دور الجهاز التنظيمى لا يقتصر على متابعة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة فقط، ولكن يشمل أيضًا تطوير نظم المعلومات الموحدة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى إجراء الدراسات اللازمة فيما يتعلق بتعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وهو ما تم التأكيد عليه أثناء الإعداد للمرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم علي النتائج (SRSSP - P for R)، مع الأخذ فى الاعتبار التعريفة الاجتماعية والتعريفة الاقتصادية، والتي تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة.





وأشار الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إلى أن البرنامج القومي لخدمات الصرف الصحي المُستدامة يتبع آلية حديثة مبنية على ربط التمويل بالنتائج المُحققة بالبرنامج (Program for Results) على 3 محاور مختلفة، وهى، مد خدمات الصرف الصحي الأساسية المطلوبة للمواطنين، والارتقاء بخطط أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل استدامة الخدمة، وتعزيز الآليات المؤسسية على المستوى القومي بما يضمن استدامة وكفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تركز المرحلة الثانية من البرنامج على إعادة هيكلة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومقدمي الخدمة، وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بهما، وتطوير آلية متكاملة للجهاز التنظيمي لمراقبة الخدمة.