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محافظات

محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا لمراجعة خطة تأمين منتدى شباب العالم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
ايمن محمد
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا أمنيا موسعا بمكتبه بشرم الشيخ لمناقشة الاستعدادات الأمنية للمؤتمرات الدولية التي سوف تستقبلها مدينة شرم الشيخ، وذلك في حضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد خريصة نائب مدير أمن جنوب سيناء والعميد مدحت السقا مدير مباحث جنوب سيناء. 

وأوضح بيان، أن ذلك يأتي في إطار اللقاءات الدورية مع الجهات الأمنية بالمحافظة، وناقش المحافظ آخر الخطط الأمنية لتأمين كافة المحاور وتأمين مواطني المحافظة والزوار من جميع الجنسيات، خاصة في ظل إقامة عدد من المؤتمرات المحلية والعالمية على أرض المحافظة خلال الفترة المقبلة. 

وتستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدى الشباب الدولي في مطلع شهر نوفمبر المقبل.
محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا لمراجعة خطة تأمين منتدى شباب العالم
محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا لمراجعة خطة تأمين منتدى شباب العالم
محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا لمراجعة خطة تأمين منتدى شباب العالم
محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا لمراجعة خطة تأمين منتدى شباب العالم

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