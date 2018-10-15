الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بـ 6 أكتوبر نهاية 2019.. فيديو

قال هانى يونس، مستشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المهندس مصطفى مدبولى أجرى جولة بالأمس لمتابعة شقق الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن السماسرة لم يحضروا الجولة بالأمس مع رئيس الوزراء، لافتا إلى أن رئيس جهاز مدينة أكتوبر أكدت أن هناك بعض السماسرة يروجون لبيع بعض شقق الإسكان الاجتماعى.



وأضاف «يونس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إخطار صندوق الاسكان الاجتماعى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السماسرة، مشيرًا إلى أن الوحدة سترد للدولة مرة أخرى فى أى وقت يتم اكتشاف أن الوحدة تم التصرف بها دون الرجوع لصندوق الإسكان الاجتماعى وتعرض المواطن للحبس والغرامة.



وأوضح أن جولة المهندس مصطفى مدبولى بالأمس تمت فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة والقديمة وحدائق أكتوبر، مفيدًا بانه سيتم تطوير الطرق المؤدية للمدن ورفع كفاءتها.



وأكد أنه جارى التسليم فى باقى قطاعات مدينة 6 أكتوبر القديمة، مفيدًا بأنه يتم تنفيذ 4 آلاف وحدة فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة ضمن مشروع سكن مصر، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم الوحدات بحلول نهاية عام 2019.