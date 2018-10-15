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كيف يساعد الليمون في إنقاص الوزن؟

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:05 ص
الليمون
الليمون
أماني إبراهيم
يجعل البعض الليمون جزءًا أساسيًا من وجباتهم على مدار اليوم، إما كمشروب أو مضاف على طعام، رغبة منهم في مساهمته في إنقاص الوزن، ولكن كيف يعمل الليمون أو مياه الليمون بالتحديد على إنقاص الوزن؟

منخفض السعرات الحرارية:
مياه الليمون من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية، ويمكن تناولها إما ساخنة أو باردة، واستبدال المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية بماء الليمون هو وسيلة ممتازة لخفض السعرات الحرارية وزيادة فقدان الوزن، وفقًا ل"نيوز ويك".

يعزز التمثيل الغذائي:
لقد تبين أن تناول عصير الليمون يعزز عملية الأيض لأنه يعزز وظيفة الميتوكوندريا ويحفز توليد الحرارة، وهي عملية التمثيل الغذائي التي يتم خلالها حرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة، والميتوكوندريا هي نوع من العضيات الموجودة في الخلايا التي تساعد على توليد الطاقة للجسم.

يقلل من الإحساس بالجوع:
يمكن أيضًا أن تقلل ألياف البكتين الموجودة في الليمون من الرغبة بالجوع الشديد، مما قد يساعد على خفض الوزن، وقد وجدت الدراسات أن شرب ماء الليمون يمكن أن يزيد من الإحساس الشبع والامتلاء، وهو طريقة فعالة للحد من السعرات الحرارية.

يحافظ على رطوبة الجسم:
إن شرب ماء الليمون الغني بالمغذيات الأساسية يمكن أن يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم، وهو جزء أساسي من أسلوب حياة صحي، وقد يؤدي الحفاظ على الرطوبة الجيدة إلى تقليل احتباس الماء وتعزيز فقدان الدهون.

وبالتالي، تشير الدلائل إلى أن ماء الليمون منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن بسبب آثاره المحتملة على التمثيل الغذائي والشبع والترطيب، ويُنصح بجعل المشروب الغني بالعناصر الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية، جزء من النظام الغذائي اليومي لتعزيز فقدان الوزن وتحسين الصحة.

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