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رياضة

قرار عاجل من الكاف بشأن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية للصالات 2020

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف"، إسناد بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات للكبار إلى دولة المغرب فى يناير 2020 والمؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد الإفريقى انطلاق التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأم الإفريقية فى مارس من العام المقبل 2019 والتى تشارك فيها مصر بقيادة هشام صالح المدير الفنى بنظام الذهاب والعودة.

ويعد المنتخب الوطنى لكرة الصالات واحدا من أقوى المنتخبات الإفريقية على الغطلاق فى ظل امتلاك مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المتميزة .

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قرار عاجل من الكاف بشأن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية للصالات 2020

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