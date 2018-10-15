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برلمان

كريمة: تحديد سن الحضانة عند 9 سنوات مستقر ديانة وقضاء

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:10 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
أحمد أيمن
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن توثيق الطلاق في مقررات الدولة الرسمية عمل إجرائي إداري يقوم على المصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، ولا صلة له بصحة الزواج أو بطلانه شرعا، لأن العقد إذا استوفى أركانه وشروطه كان صحيحا، ويجب معالجة البواعث من تعقيدات بيروقراطية وروتينية وضعية مسببة لعدم التوثيق.

وأكد كريمة في تصريحات له -تعليقا على مشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية-، أنه فيما يخص سن الحضانة أن النساء أحق بالحضانة من الرجال إجمالا، وأن الحضانة على الصغار تبدأ منذ الولادة، ولكن انتهاء حضانة النساء على الصغار حال افتراق الأبوين مختلف فيه بين فقهاء المذاهب، حيث يري فقهاء الحنفية أن حضانة النساء علي الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له ويقدر هذا بـ7 سنوات، وبه يفتي وقيل 9 سنين، وتظل الحضانة علي الأنثي قائمة حتي تبلغ بالحيض أو الاحتلام أو السن إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدة للمحضون، أما غيرها حتى تشتهي ويقدر بـ9 سنين وبه يفتي.

وتابع: "أما في المالكية حضانة النساء علي الذكر تستمر إلى بلوغه البلوغ الشرعي وبالنسبة للأنثى حتى زواجها ودخول الزوج بها، وفي الشافعية تستمر الحضانة للذكر والأنثى حتى التمييز ويقدر بسبع أو ثمان غالبا فإن بلغ يخير بين أبيه وأمه فإن أختار أحدهما دفع إليه، أما في الحنابلة الذكر حضانته حتى يبلغ 7 فإن اتفق أبواه جاز أن يكون عند أحدهما وإن تنازعا خيره القاضي فكان مع من اختار، أما الأنثى تستمر حضانتها حتى تبلغ السابعة ولا تخير وإنما تكون عند الأب إلى البلوغ والزفاف".

وأضاف أنه يرى أن رأي الجمهور لآثار وتعليلات من جعل الحضانة إلى سن التمييز تسع سنين وهو ما يؤمر فيه الصبي بعبادات تعويدا وتصح منه، ولا داعي لاجتهادات لأن هذا التقدير مستقر ديانة وقضاء.

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