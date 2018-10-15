معلومات لا تعرفينها عن العلاج بالبلازما وفوائدها

هل تعانين من تساقط الشعر بسرعة ، ومشاكل البشرة المختلفة مما يشكل لك الكثير من الإزعاج إليك يمكنك تجربته حقن البلازما لعلاج مشاكل الشعر المختلفة بسرعة لا تتوقعينها إليك معلومات لا تعرفينها عن الحقن بالبلازما لعلاج مشاكل الشعر، يقدمه موقع بولد سكاى الهندى:



-تستخدم في عمليات معالجة الشعر والقضاء على مشاكل التجاعيد للبشرة فى الوقت نفسه



-يعد الحقن وبواسطة البلازما آمنا تماما وأكثر الإجراءات التجميلية أمانًا حيث يتم سحب البلازما وحقنها في نفس الشخص مباشرة



-تعد البلازما حل مثالى لعلاج تساقط الشعر و تقصف الشعر وهيشانه.



-حالات عديدة لا يمكن لحقن البلازما علاجها وهى الصلع الوراثي أو تدمير البصيلات نتيجة العلاج الكيماوي مثلا



- مميزات حقن البلازما للشعر أنها لا تحتاج لتخدير كلي ولا لتدخل بمشرط جراحي وتستغرق الجلسة أكثر من نصف ساعة.



-عيوب حقن البلازما للشعر هى الشعور ببعض الألم والتورمات في فروة الرأس والتي تختفي مع الوقت.



-تحتوي البلازما على العديد من المعادن والعناصر الغذائية والتى تساعد فى بدء التزايد والنمو حيث تمتلئ الفراغات بين الشعيرات وبعضها ويبدأ شعر جديد في الظهور.