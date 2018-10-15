ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

معلومات لا تعرفينها عن العلاج بالبلازما وفوائدها

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من تساقط الشعر بسرعة ، ومشاكل البشرة المختلفة مما يشكل لك الكثير من الإزعاج إليك يمكنك تجربته حقن البلازما لعلاج مشاكل الشعر المختلفة بسرعة لا تتوقعينها إليك معلومات لا تعرفينها عن الحقن بالبلازما لعلاج مشاكل الشعر، يقدمه موقع بولد سكاى الهندى:

-تستخدم في عمليات معالجة الشعر والقضاء على مشاكل التجاعيد للبشرة فى الوقت نفسه

-يعد الحقن وبواسطة البلازما آمنا تماما وأكثر الإجراءات التجميلية أمانًا حيث يتم سحب البلازما وحقنها في نفس الشخص مباشرة

-تعد البلازما حل مثالى لعلاج تساقط الشعر و تقصف الشعر وهيشانه.

-حالات عديدة لا يمكن لحقن البلازما علاجها وهى الصلع الوراثي أو تدمير البصيلات نتيجة العلاج الكيماوي مثلا

- مميزات حقن البلازما للشعر أنها لا تحتاج لتخدير كلي ولا لتدخل بمشرط جراحي وتستغرق الجلسة أكثر من نصف ساعة.

-عيوب حقن البلازما للشعر هى الشعور ببعض الألم والتورمات في فروة الرأس والتي تختفي مع الوقت.

-تحتوي البلازما على العديد من المعادن والعناصر الغذائية والتى تساعد فى بدء التزايد والنمو حيث تمتلئ الفراغات بين الشعيرات وبعضها ويبدأ شعر جديد في الظهور.

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور للزيات وقنديل بعد تسليم نفسيهما لنظر طعنهما في إهانة القضاء

Samsung تكشف النقاب عن Galaxy A9.. بـ 4 كاميرات .. المواصفات والسعر .. فيديو

البنك الدولي: الرئيس السيسي يقود مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية

الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية لروسيا لمدة 3 أيام

أسرع مشروب لنسف وحرق الدهون

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

شاهد .. مقدمة قوية لـ مذيعة برنامج من قلب الدوحة ضد تميم ونظامه

صورة سيلفي تقتل فتاة من الطابق الـ 27..فيديو

خيارات أجيري لتعويض غياب محمد صلاح في لقاء مصر وسوازيلاند

أحمد موسى: 5 نوفمبر ستحدث أمورا لا يعلمها إلا الله

أمين الفتوى: صلاة الجماعة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين

حكم صلاة من لمس زوجته وهو متوضئ .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

فيديو

مميش يعلن عن نسبة العمالة المصرية بالمنطقة الاقتصادية.. فيديو
الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بـ 6 أكتوبر نهاية 2019.. فيديو
المرور: أحجام مرورية مرتفعة على جميع المحاور.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟