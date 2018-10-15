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أخبار البلد

السفارة الألمانية تحتفل بـ أسبوع القاهرة الدولي للمياه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
أسبوع القاهرة الدولي
أسبوع القاهرة الدولي للمياه - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
حرصت السفارة الألمانية في القاهرة على المشاركة في الاحتفال بـ«أسبوع القاهرة الدولي للمياه»، الذي أعلن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انطلاقه أمس، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت مشاركة السفارة الألمانية في «أسبوع القاهرة الدولي للمياه» مختلفة إلى حد ما، حيث قامت بإعادة نشر فيديو تعريفي عن «قناطر أسيوط الجديدة» ومحطة الكهرباء المائية التابعة، وهو مشروع تنوي ضخم مصري ألماني.

وعلقت على الفيديو التعريفي قائلة: «بمناسبة أسبوع القاهرة الدولي للمياه، تفقدوا هذا الفيديو القصير عن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، والذي يعد أضخم مشروع تنموي ألماني ينفذ في مصر، ويضمن توفير مياه الري لمساحة 69000 هكتار، ومن ثم يستفيد منه 5 ملايين مصري يعملون بالزراعة.

وكتبت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «تمثل قناطر أسيوط الجديدة ومحطة الكهرباء المائية التابعة لها مكونا هاما في نظام الري المصري وتساهم بصورة مباشرة في تنمية صعيد مصر».

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتم عقده للمرة الأولى فى مصر ويستمر حتى الخميس القادم، تحت شعار "الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة" بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعديد من الجهات والمنظمات الدولية، لبحث قضايا المياه ورفع الوعى وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية ودعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

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