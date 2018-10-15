تشغيل 3 أتوبيسات للنقل الداخلى والخارجى فى أسيوط الجديدة

قال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة إنه تم بدء تشغيل 3 أتوبيسات للنقل الداخلى والخارجى، بالمدينة، بعد إنهاء إجراءات التنسيق مع المحافظة، موضحًا أنه جارٍ استلام أتوبيس رابع، لدعم خدمات نقل الركاب داخل وخارج مدينة أسيوط الجديدة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشغيل خدمات النقل والمواصلات بالمدن الجديدة.
وفى السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم محمد، أنه تم الإعلان بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، عن الحاجة إلى 9 سائقى أتوبيس برخصة درجة ثانية على الأقل، و9 محصلى تذاكر أتوبيس، بنظام الإثابة من مجلس الأمناء.
وأشار إلى أن شروط وأولويات الاختيار كالتالى: رخصة مهنية سارية درجة ثانية على الأقل (سائق)، وإلمام كامل بالميكانيكا والكهرباء فى مجال الأتوبيسات (سائق)، وإجادة تامة للقراءة والكتابة، ولياقة ذهنية وصحية مناسبة لظروف التشغيل، والالتزام بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وتقديم ما يفيد سابقة خبرة بالعمل فى شركات النقل الجماعى أو الرحلات لمدة 3 سنوات على الأقل، والموافقة على العمل بنظام التناوب (صباحًا ومساءً) لمدة 30 يومًا فى الشهر، ومحل إقامة مناسب لخطوط السير وأماكن التشغيل، وتقديم المستندات الآتية (شهادة الميلاد – شهادة المؤهل – فيش وتشبيه حديث – بطاقة الرقم القومى – الموقف من التجنيد).