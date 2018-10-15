تشغيل 3 أتوبيسات للنقل الداخلى والخارجى فى أسيوط الجديدة

قال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة إنه تم بدء تشغيل 3 أتوبيسات للنقل الداخلى والخارجى، بالمدينة، بعد إنهاء إجراءات التنسيق مع المحافظة، موضحًا أنه جارٍ استلام أتوبيس رابع، لدعم خدمات نقل الركاب داخل وخارج مدينة أسيوط الجديدة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشغيل خدمات النقل والمواصلات بالمدن الجديدة.





وفى السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم محمد، أنه تم الإعلان بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، عن الحاجة إلى 9 سائقى أتوبيس برخصة درجة ثانية على الأقل، و9 محصلى تذاكر أتوبيس، بنظام الإثابة من مجلس الأمناء.



