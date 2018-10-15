ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تشغيل 3 أتوبيسات للنقل الداخلى والخارجى فى أسيوط الجديدة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
قال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة إنه تم بدء تشغيل 3 أتوبيسات للنقل الداخلى والخارجى، بالمدينة، بعد إنهاء إجراءات التنسيق مع المحافظة، موضحًا أنه جارٍ استلام أتوبيس رابع، لدعم خدمات نقل الركاب داخل وخارج مدينة أسيوط الجديدة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشغيل خدمات النقل والمواصلات بالمدن الجديدة.

وفى السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم محمد، أنه تم الإعلان بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، عن الحاجة إلى 9 سائقى أتوبيس برخصة درجة ثانية على الأقل، و9 محصلى تذاكر أتوبيس، بنظام الإثابة من مجلس الأمناء.

وأشار إلى أن شروط وأولويات الاختيار كالتالى: رخصة مهنية سارية درجة ثانية على الأقل (سائق)، وإلمام كامل بالميكانيكا والكهرباء فى مجال الأتوبيسات (سائق)، وإجادة تامة للقراءة والكتابة، ولياقة ذهنية وصحية مناسبة لظروف التشغيل، والالتزام بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وتقديم ما يفيد سابقة خبرة بالعمل فى شركات النقل الجماعى أو الرحلات لمدة 3 سنوات على الأقل، والموافقة على العمل بنظام التناوب (صباحًا ومساءً) لمدة 30 يومًا فى الشهر، ومحل إقامة مناسب لخطوط السير وأماكن التشغيل، وتقديم المستندات الآتية (شهادة الميلاد – شهادة المؤهل – فيش وتشبيه حديث – بطاقة الرقم القومى – الموقف من التجنيد). ​
تشغيل 3 أتوبيسات للنقل الداخلى والخارجى فى أسيوط الجديدة
تشغيل 3 أتوبيسات للنقل الداخلى والخارجى فى أسيوط الجديدة
تشغيل 3 أتوبيسات للنقل الداخلى والخارجى فى أسيوط الجديدة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يخضع للفحوصات الطبية في ليفربول اليوم

المرور: أحجام مرورية مرتفعة على جميع المحاور.. فيديو

كيف يساعد الليمون في إنقاص الوزن؟

أحمد محمود بطل المصارعة يتوج بـ برونزية أوليمبياد الشباب

البنك الدولي: ندعم مصر في مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة ونساند برنامج الإصلاح

زعيم كوريا الشمالية يوجه صفعة قوية لأمريكا

أحمد موسى: 5 نوفمبر ستحدث أمورا لا يعلمها إلا الله

المرور توجه 6 تحذيرات لسائقي السيارات

السماح لـ 42 مواطنا بالتجنيس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. مستند

صورة سيلفي تقتل فتاة من الطابق الـ 27..فيديو

هذه الأعراض لا تتأخري عندها عن الذهاب لطبيب النساء

أسرع مشروب لنسف وحرق الدهون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

فيديو

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بـ 6 أكتوبر نهاية 2019.. فيديو
المرور: أحجام مرورية مرتفعة على جميع المحاور.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
أشرف عبد الباقي يكشف أسرار برنامجه الجديد قهوة أشرف.. فيديو
طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟