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منوعات

واتساب يتيح تطبيقه مقابل رسوم مالية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
نهى حمدي
يعمل تطبيق المراسلات الفورية "واتساب" على إجراء تعديلين جديدين على التطبيق.

وتقوم الشركة خلال الأيام المقبلة بإجراء تعديل على التطبيق لمستخدمي نظام "الأندرويد" سيحرمهم جزئيًا من استخدام التطبيق مجانًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

في حين يطالب التطبيق من المستخدمين دفع مقابل مادي للحصول على "الواتساب" من دون إعلانات، وإذا لم يقم المستخدمين بالدفع سيعرض التطبيق إعلانات داخل التطبيق.

وقال مؤسس "الواتساب" برايان أكتون في مقابلة له مع مجلة "فوربس" الأمريكية، إن "فيسبوك" تستخدم "واتسآب" بهدف الربح والتجارة من خلاله، وذلك عن طريق عرض إعلانات مستهدفة في خانة "الحالة" الجديدة للمستخدمين بداخل التطبيق.

أما التعديل الثاني الذي سيطرأ على التطبيق هو مد فترة مسح الرسائل، الذي اتاحتها الشركة للمستخدمين، فقد أصبح من حق المستخدم مسح رسالته بعد إرسالها كي لا تصل إلى المرسل إليه خلال 13 ساعة و8 دقائق و16 ثانية، وذلك بدلًا من ساعة و8 دقائق و16 ثانية تقريبا، وبعدها لا يمكن للمستخدم مسح رسالته نهائيًا.

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