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الخارجية العراقية: تنسيق عسكري عالي المستوى مع سوريا للقضاء على الإرهاب

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت الخارجية العراقية اليوم /الاثنين/ وجود تنسيق عسكري عالي المستوى مع سوريا للقضاء على الجيوب الإرهابية .

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب - في تصريح نقلته قناة الإخبارية العراقية- أن "أجندة زيارة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى سوريا تشمل بحث سبل التعاون بين البلدين ومكافحة الإرهاب"، موضحًا أن العراق مستمر في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية إلى النهاية.

وأضاف محجوب أن العراق حريص على فتح المعابر مع سوريا بأسرع وقت ممكن؛ لإعادة التبادل التجاري وإنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن العراق يقوم بمهمة تنسيق جيدة؛ لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لحل القضايا با

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