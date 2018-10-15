أهالي منيا القمح : مقلب الفدان حول حياتنا إلى جحيم ..صور

ونحن بدورنا نشير عليه بتحويل أرض الفدان الي اي مشروع خدمي سواء ترفيهي او نقل السوق العمومي الي ارض الفدان واستغلال الارض بالطريقة المناسبة رحمة بهم وبأطفالهم.

في كل يوم يستيقظ أهالي منيا القمح والقري المجاورة لهم علي تصاعد الأدخنة بكثافة من مقلب الفدان والذي يقع بمدينة منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية متمنين ان يهتم مسئول وينظر الي المقلب مثلما حدث في عهد المحافظ الأسبق رضا عبد السلام ويتم رفع أكوام القمامة رحمة بأطفالهم وبهم.فيما استغاث أهالي منيا القمح بموقع صدي البلد من أجل توصيل شكواهم ونقلها الي المسئولين وتحديدا الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية الحالي وخاصة بعدما اشتهر بتلقي الشكاوي وحلها فورا في إطار الامكانيات المتاحة.وحرصا من موقع صدي البلد علي تلقي شكاوي المواطنين وعرضها علي المسئولين وايجاد حلول عاجلة وفورية مع المسئولين كخدمة من الخدمات التي يقدمها الموقع لقرائه بمختلف أنحاء الجمهورية."ارحمونا واعرضوا شكوانا علي المسئولين ..مقلب الفدان رجع تاني بعد ما كان الكابوس دا انتهي في عهد الدكتور "رضا عبد السلام" وياريت المسئولين بالمحافظة يهتموا بينا ويرفعوا أكوام القمامة قبل أن تتراكم وتصبح تلال ..بهذه الكلمات بدأ "حسام فضل الله" حديثه لموقع صدي البلد مؤكدا ان القمامة عادت من جديد بصورة مشمئزة ومقززة ومضرة بصحة أطفالنا.وأضاف"فضل الله" نتمني من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالي سرعة النظر الي تلك الكارثة قبل أن تتفاقم ويصبح الوضع مأسويا حيث اننا في فترة كان انتهي هذا الكابوس الذي طالما أرقنا وهدد صحة أطفالنا.واشار ايضا الي انتشار الكلاب الضالة التي تهدد حياة المارة علي الطريق وخاصة ان المقلب يقع علي الطريق الرابط بين مدينة منيا القمح والقري والمراكز المجاورة وانبعاث الروائح الكريهة والأدخنة المضرة بالصحة.ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن ناشد أهالي القري المجاورة المسئولين بسرعة التدخل وتوجهوا بالسؤال لرئيس المدينة ماذا ينتظر لحل هذه المشكلة هل هو فى انتظار حدوث كارثة بيئية وانتشار الأمراض حتى يتحرك ويوجه معدات المركز ويقوم برفع القمامة أولا بأول.