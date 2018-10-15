وكيل تعليم جنوب سيناء يطالب المعلمين بتدريب الطلاب على بنك المعرفة

طالب محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء المعلمين، بتدريب الطلاب بالمرحلة الإعدادية على الدخول على بنك المعلومات المصري الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال تكليفات لمجموعات من الطلاب وعرض ما يحصلون عليه من معلومات أمام زملائهم في الفصل بدعم وإرشاد من مدرس الفصل.



جاء ذلك خلال جولة متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم لعدد من المدارس، حيث زار مدرستي الزعيم السادات الابتدائية ومدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات بطور سيناء.



وتفقد عقل الفصول الدراسية بمدرسة الزعيم السادات الابتدائية ومدرسة السيدة خديجة الاعدادية بنات، وتأكد عقل من تطبيق مفاهيم التعليم المطور في الفصول الأولى.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء على تهيئة الطلاب فى المرحلة الإعدادية على النظام الجديد وخاصة الصف الثالث الإعدادية قبل دخول المرحلة الثانوية الى سوف يطبق بها النظام الجديد فى التعليم.

