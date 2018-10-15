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شاهد .. ردود أفعال التجار حول قانون حظر نقل الدواجن الحية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
شيرين عادل _ أبانوب نبيل
بعد إعلان وزارة الزراعة مؤخرا بتفعيل قانون حظر نقل، وتداول الدواجن الحية مما أثار جدلا وردود أفعال متباينة حول القرار ما بين مؤيد ومعارض حول شراء المواطن الدواجن المجمدة من عدمه.

ومن هذا المنطلق ، استطلعت عدسة " صدى البلد " حول تأثير تطبيق هذا القرار بالنسبة للمواطنين ، تجار الدواجن ، خطوات تنفيذه.

وأبدى سيد محمد ، بائع دواجن ، استياءه جراء ذلك القرار خاصة كون إعتياد زبائنه على شراء الدواجن "حية" مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية ، وقبلة الصلاة.

وأشار بائع الدواجن، إلى أن المستفيد الٱول بذلك الأمر أصحاب المجازر نظرا لقيامهم بتوريد الدواجن للتجار فى حال تنفيذ القرار ، لافتا إلى أن ذبح بعض المجازر للدواجن بطرق مخالفة للشرع بذبحها من مؤخرة رأسها مما يتسبب باحتباس دمائها ، وظهور العلامات الزرقاء ، والسوداء ، أحيانا بأنسجة الدجاجة بخلاف لونها الوردى المذبوح لدى محلات الدجاج.

وعلى سياق متصل ، أكدت أم محمد ، إحدى الزبائن، امتناعها عن شراء" الفراخ " حال تنفيذ قرار منع ذبح الدواجن حية خاصة لإحتواء الدواجن المجمدة على نسب مرتفعة من الجراثيم طبقا لطرق ذبحها وتبريدها بالثلاجات مدد تتجاوز الشهور ، متوقعة تضرر الثروة الحيوانية بنسب تتجاوز ٨٠٪ للجوء العديد من الأفراد للإحجام عن شراء الدواجن ، أو تربيتها بالمنازل.

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