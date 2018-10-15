انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش في ديالى بالعراق

انطلقت عملية عسكرية كبرى، في عموم مناطق محافظة ديالى العراقية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.



ونقلت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الاثنين عن مصدر أمني عراقي قوله، إن قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة و3 ألوية من الحشد الشعبي بدأت في تنفيذ عملية عسكرية تعد الأكبر من نوعها لملاحقة عناصر داعش في كافة مناطق ديالى، موضحا أن المناطق التي شملتها العملية اليوم في أولى مراحلها هي قرى أطراف قضاء خانقين وجلولاء شمال شرق المحافظة.



وفي سياق متصل، أكد مصدر عراقي مسؤول أن العملية من المخطط لها أن تستمر لأسبوع كامل.



يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تنفذ عمليات عسكرية لتعقب ومطاردة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق ديالى، بين الحين والآخر.



ميدانيا أيضا ، عثرت قوات الحشد الشعبي العراقية المساندة للحكومة ، اليوم الاثنين، على مقرات تحتوى على أسلحة وذخيرة وعتاد عناصر داعش شرق قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين .



وقال موفد إعلام الحشد للقناة " إن قوات اللواء 52 في الحشد الشعبي عثرت على مقرات وعتاد تابعة لعناصر داعش شرق الطوز " ، مضيفا أن قوات اللواء تواصل تقدمها لتطهير مناطق شرق الطوز وتأمينها من خلايا داعش .





