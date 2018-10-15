الجمعة.. تكريم عمرو يوسف وصبا مبارك ونيللي كريم في حفل جوائز كأس إينرجي للدراما

يقيم راديو "إينرجي" حفل توزيع جوائز "كأس إينرجي للدراما" والتي تقام كل موسم، وتتسابق فيها المسلسلات على عدة جوائز، حيث تجري التجهيزات حاليا على قدم وساق في مسرح "داليدا" بمقر راديو "إينرجي"، والذي سيحتضن الأمسية المميزة التي ستضم عددا كبيرا من النجوم الفائزين في كأس الموسم الماضي وهم عمرو يوسف، أحسن ممثل، وصبا مبارك أحسن ممثلة، وعمرو سلامة

أحسن مخرج، وهنا الزاهد أحسن ممثلة دور ثان وأحمد داش أحسن ممثل صاعد وأسماء أبو اليزيد أحسن ممثلة صاعدة، وعمرو عبدالجليل أفضل ممثل دور ثاني، ونيللي كريم أفضل ممثلة من لجنة التحكيم، ودنيا سمير غانم أحسن ممثلة كوميدية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والصحفيين الذين وجهت المحطة الدعوات لهم.



وسيسلم الجوائز، الدكتور وليد مصطفى، الخبير الإعلامي ورئيس مجلس إدارة "إينرجي مصر"، والإعلامية عايدة سعودي مديرة المحطة، كما سيلقي وليد كلمة عن الفن ودوره وقيمته في المجتمعات، بحضور مقدم "كأس إينرجي" للدراما محمد طارق أضا.



و"كأس إينرجي" للدراما هو برنامج سنوي يقام على هواء "إينرجي" كل رمضان، حيث يتسابق نجوم الموسم الدرامي على جوائز مثل أفضل مسلسل وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثل وممثلة للأدوار الأولى وأفضل ممثل وممثلة من الوجوه الصاعدة، وكذلك جوائز أفضل ديكور وموسيقى تصويرية وتصميم ملابس، وهي الألقاب التي يسحمها الجمهور من خلال التصويت طوال الـ 30 يوما عن طريق التصفية بين المسلسلات حتى الدور النهائي، إلى جانب رأي لجنة التحكيم الذي يحسم بعض الجوائز مثل جوائز الوجوه الصاعدة، وكانت لجنة التحكيم لرمضان الماضي، تتكون من الناقدتين ماجدة خير الله وحنان شومان.



وحصد جوائز "كأس إينرجي للدراما" العام الماضي، هند صبري كأفضل ممثلة دور أول عن مسلسل "حلاوة الدنيا" ويوسف الشريف أفضل ممثل عن "كفر دلهاب"، وأحمد داود أفضل ممثل دور ثان عن مسلسل "لا تطفئ الشمس".