روسيا وجمهورية غينيا تبحثان آفاق المشاريع المشتركة في مجال الطاقة

بحث ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، اليوم الاثنين، مع رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي، آفاق المشاريع المشتركة في مجال الطاقة والتنقيب وغيرها من القضايا.



وذكرت الخارجية الروسية - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم التأكيد - خلال اللقاء - على الإمكانات القوية لتعزيز الشراكة من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة واعدة في مجالات التنقيب الجيولوجي وتطوير الرواسب المعدنية والطاقة ومصائد الأسماك والبنية التحتية وتوسيع الاتصالات المباشرة لدوائر الأعمال.



وأضافت الخارجية الروسية أنه جرى تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الدولية والأفريقية الرئيسية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل والصحراء وفي القارة الإفريقية ككل، كما تم التأكيد على تركيز روسيا وغينيا على المزيد من التنسيق الوثيق داخل الأمم المتحدة وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف.



وكان بوجدانوف قد زار جمهورية غينيا أمس الأحد ضمن جولة تشمل عددا من الدول الأفريقية؛ لبحث المسائل الملحة وقضايا القارة الأفريقية.

