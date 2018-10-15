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أخبار العالم

بوتين يصادق على سياسة الدولة بشأن السلامة النووية حتى عام 2025

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
أ ش أ
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أولويات سياسة الدولة في مجال السلامة النووية والإشعاعية حتى عام 2025.
ونصت الوثيقة المتعلقة بهذه الأولويات -وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الاثنين/- على التزام الحكومة الروسية بضمان تنفيذ الأسس والمصادقة على الخطة المناسبة في غضون 3 أشهر.

وأشارت الوثيقة إلى المشاكل الرئيسية في مجال السلامة النووية والإشعاعية في روسيا، والتي تكمن في الحد من إمكانات الموظفين في المجال النووي، وظهور التكنولوجيات التي تسمح بإجراءات غير مصرح بها، بما في ذلك الهجمات الإرهابية على المنشآت النووية، وخطر النقل غير المشروع للمواد المشعة عبر حدود روسيا.

وأكدت الوثيقة ضرورة زيادة متوسط عمر موظفي المنظمات العاملة في مجال استخدام الطاقة الذرية، وزيادة طفيفة في عدد المهنيين الشباب في تلك المنظمات.

وجاء في الوثيقة أنه في حال التنفيذ غير الفعال لسياسة الدولة في مجال السلامة النووية والإشعاعية قد يؤدي ذلك إلى سيناريوهات سلبية مثل انخفاض مستوى الأمان النووي والإشعاعي، وزيادة عدد المنشآت النووية والإشعاعية الخطرة في روسيا، وزيادة حالات الطوارئ في مجال استخدام الطاقة الذرية.

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