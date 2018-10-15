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حوادث

ضبط شخص متهم بالنصب على مواطن بزعم قدرته على تعيينه بسوهاج

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:02 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية .

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من المدعو "علي س.ع- مقيم بمحافظة سوهاج"، بقيام المدعو "خلف إ.ح - 62 سنة، صاحب محل بدال تمويني، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج" بادعاء علاقات ونفوذ لدى المسئولين بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" وحصل منه على مبالغ مالية بلغ إجماليها "75,000" خمسة وسبعون ألف جنيه مصري، مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، بزعم علاقاته ونفوذه لدى المسئولين بتلك الجهة، إلا أنه لم يفى بما وعد به، وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكي.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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