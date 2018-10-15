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محافظات

رئيس مجلس الوزراء يعاين مساكن الأوقاف الآيلة للسقوط في سندوب

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
همت الحسيني
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، عمارات الأوقاف بسندوب الآيلة للسقوط، والتي سبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطويرها دون المساس بسكانها.

وحرص رئيس مجلس الوزراء على تفقد المساكن خلال زيارته للدقهلية، واستمع إلى شرح مفصل عن مشكلة المساكن من محافظ الدقهلية، والأزمة القائمة مع هيئة الأوقاف.

يذكر أن تلك المساكن أقيمت عام 1967 وقطن بها الأسر التي تم تهجيرها من بورسعيد ومدن القناة، وكانت تتبع رئاسة مركز ومدينة المنصورة حتى آلت إلى هيئة الأوقاف المصرية ويقطن بها أكثر من 300 شخص ومهددة بالسقوط، كما أن هناك أسرًا مهددة بالطرد.
رئيس مجلس الوزراء يعاين مساكن الأوقاف الآيلة للسقوط في سندوب
رئيس مجلس الوزراء يعاين مساكن الأوقاف الآيلة للسقوط في سندوب
رئيس مجلس الوزراء يعاين مساكن الأوقاف الآيلة للسقوط في سندوب
رئيس مجلس الوزراء يعاين مساكن الأوقاف الآيلة للسقوط في سندوب
رئيس مجلس الوزراء يعاين مساكن الأوقاف الآيلة للسقوط في سندوب

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