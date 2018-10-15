محمد إبراهيم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة يهدد بغرق بلدان بأكملها..فيديو

قال الدكتور، محمد إبراهيم، رئيس المؤتمر الدولي الأول للمناخ، إن المجموعة المناخية العلمية تعتبر واحدة من المجموعات المنبثقة من المجموعة الجغرافية المتخصصة وعددهم وصل إلى 60 باحث، مؤكدًا ان المناخ والبيئة قضية تشغل العالم.



وأضاف رئيس المؤتمر الدولي الأول للمناخ ، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" ، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، أن هناك بعض الدول لاتعترف ببعض اتفاقيات المناخ ولها موقف معين بينما هناك دول ملتزمة باتفاقيات المناخ، مشيرًا إلى ان المناخ والبيئة موضوع يشغل بال العالم.



وأوضح أن المدينة درجة حرارتها أعلى من الريف بسبب عوادم السيارات والمصانع نتيجة الاحتباس الحرارى، مفيدًا بان استمرار ارتفاع درجات الحرارة يهدد بغرق بلدان بأكملها.

