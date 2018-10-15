جامعة بنها تهنئ كلية الهندسة لحصولها على المركز الثاني بمسابقة أمريكية..صور

قدم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعمداء كليات الجامعة، التهنئة لفريق كلية هندسة بنها الفائز بالمركز الثاني فى مسابقة معًا لريادة الأعمال المجتمعية والتي أقيمت بالجامعة الامريكية ونظمها مركز جون جيرهارت بالجامعة الامريكية وبدعم من شركة سافولا.



وقال الدكتور المغربي أن المسابقة شارك فيها 33 فريق من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وحصل فريق جامعة زويل على المركز الاول وفريق كلية الهندسة ببنها على المركز الثانى، مشيرًا أن مشروع هندسة بنها الفائز بالمركز الثاني "Electrical power generation using small scale gasifier-engine unit" يهدف الى تصميم واختيار وحدة متكاملة لإنتاج وقود الغاز الحيوى من المخلفات العضوية ثم استخدام الغاز المنتج لانتاج الطاقة الكهربية والحرارية وبذلك يقدم حل لمشكلتي البيئة والطاقة في مصر.



وقدم الدكتور المغربي التهنئة لأعضاء الفريق ولكلية هندسة بنها وعميدها الدكتور عارف سليمان وأعرب عن سعادته بهذا الفوز، مؤكدًا علي أن الجامعة ستقدم كل الدعم لهذا الفريق الذي رفع اسم جامعة بنها عاليًا، والذي نافس عدد كبير من الجامعات المصرية المشاركة في هذه المسابقة، معرباعن ثقته الكاملة في إمكانيات طلاب وطالبات جامعة بنها.



كما قدم المجلس التهنئة لمركز القياس والتقويم التابع لجامعة بنها لفوزه بالمركز الأول علي مستوي مراكز الجامعات المصرية.



وقال الدكتور المغربي أن وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي كانت قد أعلنت عن تصنيف مراكز القياس فى الملتقى الثانى لمديري مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، وفاز مركز جامعة بنها بالمركز الأول.



وتوجه المغربي بالشكر الي جميع العاملين بمركز القياس والتقويم وللدكتوره عزه عبدالله مدير المركز ولكلية الأداب وللدكتوره عبير الرباط عميد الكليه لدعمها المتواصل للمركز، مشيرًا أن الجامعة مهتمة بتطبيق معايير قياس وتقويم الامتحانات وتصحيحها بما يساهم في تجنب الأخطاء وتقليل الجهد والتكلفة المادية.



