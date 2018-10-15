ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة بنها تهنئ كلية الهندسة لحصولها على المركز الثاني بمسابقة أمريكية..صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قدم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعمداء كليات الجامعة، التهنئة لفريق كلية هندسة بنها الفائز بالمركز الثاني فى مسابقة معًا لريادة الأعمال المجتمعية والتي أقيمت بالجامعة الامريكية ونظمها مركز جون جيرهارت بالجامعة الامريكية وبدعم من شركة سافولا.

وقال الدكتور المغربي أن المسابقة شارك فيها 33 فريق من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وحصل فريق جامعة زويل على المركز الاول وفريق كلية الهندسة ببنها على المركز الثانى، مشيرًا أن مشروع هندسة بنها الفائز بالمركز الثاني "Electrical power generation using small scale gasifier-engine unit" يهدف الى تصميم واختيار وحدة متكاملة لإنتاج وقود الغاز الحيوى من المخلفات العضوية ثم استخدام الغاز المنتج لانتاج الطاقة الكهربية والحرارية وبذلك يقدم حل لمشكلتي البيئة والطاقة في مصر.

وقدم الدكتور المغربي التهنئة لأعضاء الفريق ولكلية هندسة بنها وعميدها الدكتور عارف سليمان وأعرب عن سعادته بهذا الفوز، مؤكدًا علي أن الجامعة ستقدم كل الدعم لهذا الفريق الذي رفع اسم جامعة بنها عاليًا، والذي نافس عدد كبير من الجامعات المصرية المشاركة في هذه المسابقة، معرباعن ثقته الكاملة في إمكانيات طلاب وطالبات جامعة بنها.

كما قدم المجلس التهنئة لمركز القياس والتقويم التابع لجامعة بنها لفوزه بالمركز الأول علي مستوي مراكز الجامعات المصرية.

وقال الدكتور المغربي أن وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي كانت قد أعلنت عن تصنيف مراكز القياس فى الملتقى الثانى لمديري مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، وفاز مركز جامعة بنها بالمركز الأول.

وتوجه المغربي بالشكر الي جميع العاملين بمركز القياس والتقويم وللدكتوره عزه عبدالله مدير المركز ولكلية الأداب وللدكتوره عبير الرباط عميد الكليه لدعمها المتواصل للمركز، مشيرًا أن الجامعة مهتمة بتطبيق معايير قياس وتقويم الامتحانات وتصحيحها بما يساهم في تجنب الأخطاء وتقليل الجهد والتكلفة المادية.

جامعة بنها تهنئ كلية الهندسة لحصولها على المركز الثاني بمسابقة أمريكية..صور
جامعة بنها تهنئ كلية الهندسة لحصولها على المركز الثاني بمسابقة أمريكية..صور

ترشيحاتنا

محمد عز العرب: عجز فى الميزان التجاري بين مصر وروسيا.. فيديو

شاهد .. مقدمة قوية لـ مذيعة برنامج من قلب الدوحة ضد تميم ونظامه

شاهد .. بكاء طلاب وأولياء أمور في تأبين معلم الإنسانية بالشرقية

أمين الفتوى: صلاة الجماعة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين

روان بن حسين الكويتية تطلب الزواج من هذا الرجل .. صور

تسمم فلاح وطالبة بعد تناولهما مبيد حشرى بالبحيرة

وصفة لمحاربة فراغات الشعر وتساقطه بسرعة لا تتوقعينها

حكم صلاة سنة تحية المسجد في وقت الكراهة.. فيديو

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

محمد صلاح يخضع للفحوصات الطبية في ليفربول اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الفردوس للغات بالمنصورة

الإسكان: تسليم وحدات سكن مصر بـ 6 أكتوبر نهاية 2019.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أسود.. صور

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

فيديو

خبير ضرائب: قرار لجنة تقييم الضريبة العقارية ليس نهائيا ..فيديو
الجمعية الجغرافية: مناطق عديدة مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية..فيديو
تعرف على حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي مدمر قريبا ..فيديو
إجراء مسح فيروس سي على 93500 شخص ببنها..فيديو
زيارة الرئيس السيسي لروسيا تتصدر نشرة صباح البلد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟