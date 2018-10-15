ضبط 5 قضايا سلاح و21 إتجار في المخدرات بحملة مكبرة بالإسكندرية

شنت أجهزة الأمن بالإسكندرية ، حملة مكبرة استهدفت ضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة.



شارك في الحملة ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.



ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، تم ضبط عدد 5 اسلحة نارية بدون ترخيص عبارة عن بندقية خرطوش، و2 طبنجة 9 مم، و2 فرد محلي الصنع، وذخائر مختلفة.



وفي مجال ضبط قضايا الاتجار فى المواد المخدرة تم ضبط عدد 21 قضية اتجار في المواد المخدرة عبارة عن 15 قضية اتجار في مخدر الحشيش بإجمال وزن 2030 جراما، و5 قضايا اتجار في مخدر الهيروين بإجمالي وزن 270 جراما، وقضية بانجو بإجمالي وزن 80 جراما.



كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط المدعو "ا م ا"، 35 عاما، بدون عمل مقيم مركز شربين، محافظة الدقهلية بحوزته عدد 6 لفافات لمخدر البانجو تزن 80 جراما بقصد الإتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة كرموز وجاري العرض علي النيابة.



كما تمكن ضباط وحده مباحث قسم شرطة الجمرك من ضبط كل من "م ن م"، 27 عاما، بدون عمل، مقيم دائرة القسم بحوزته عدد 32 قطعة لمخدر الحشيش تزن 65 جراما بقصد الإتجار ومبلغ 1165 جنيهًا سلاح ابيض (كتر)، و"ب اس سن 26 بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد 5 قطع لمخدر الحشيش تزن 40 جراما بقصد الإتجار.



كما تم ضبط كل من "م ع ر"، 44 عاما، عاطل، و"و ص ح"، 28 عاما، عاطل، مقيمان دائرة القسم، وبحوزتهما عدد 38 قطعة لمخدر الحشيش تزن 130 جراما بقصد الإتجار ومبلغ 1235جنيهًا وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة الجمرك وجاري العرض علي النيابة.