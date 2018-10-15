ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مارجوت روبي تصور مشاهدها في Once upon time in Hollywood.. صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:49 م
مارجوت روبي
مارجوت روبي
شروق إبراهيم
شوهدت النجمة الأمريكية مارجوت روبي في كواليس فيلمها الجديد Once upon time in Hollywood في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وظهرت مارجوت مرتدية تنورة بيضاء قصيرة وبلوزة سوداء معتمدة على الأزياء تعود لفترة الـ60، حيث تدور أحداث الفيلم الذي يجمعها بالنجم العالمي براد بيت وأنجلينا جولي.

وتدور أحداث الفيلم حول ممثل يدعى ريك دالتون الذي يلعب دوره "دكابريو"، أما براد يقدم دور صديقه الذي يحمل اسم " كليف بوث"، حيث يعيشان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في فترة الستينيات ويحاولان الوصول للشهرة في عالم هوليوود الغريب بالنسبة لهما، وذلك خلال ارتكاب القاتل الأمريكي تشارلز مانسون عدد من جرائم القتل ومن ضحاياه فتاة تدعى شارون تيت التي تقوم بدورها مارجروت روبي جارة دالتون في نفس العقار.
مارجوت روبي تصور مشاهدها في Once upon time in Hollywood.. صور
مارجوت روبي تصور مشاهدها في Once upon time in Hollywood.. صور
مارجوت روبي تصور مشاهدها في Once upon time in Hollywood.. صور
مارجوت روبي تصور مشاهدها في Once upon time in Hollywood.. صور

ترشيحاتنا

صورة صادمة لكيم كارداشيان في مرحلة المراهقة

السعودية تستضيف جلسة حسم بيع مانشستر يونايتد

الاستخبارات الأمريكية تحبط محاولة اغتيال ترامب على يد داعش

بوتين يصدر مرسوما بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع مصر

الاتحاد العربي يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

بعد رحيله.. أحمد عبد الوارث انفصل عن سعاد نصر وعانى من الاكتئاب بعد وفاتها.. وهذه حقيقة صلة القرابة بـ عبد الوارث عسر

للمرة الثانية.. حريق في مزرعة نخيل بقرية الراشدة بالوادي الجديد

الصحة: إعلان قائمة بأسعار الخدمات الصحية بالعيادات والمستشفيات الخاصة

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

أول تعليق من أجيرى على غياب محمد صلاح عن مباراة مصر وسوازيلاند

بوتين يأمر بتوقيع اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع مصر

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب النجوم عن جنازة أحمد عبد الوارث .. صور

لفتة إنسانية.. التعليم توفر مقعدا مخصصا لتلميذة تكتب بقدمها اليسرى.. صور

رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري بالتحرير..صور

أول ظهور لهاري وميجان عقب إعلان خبر حملها.. صور

شاهد.. أغرب 6 نافورات فى العالم

فيديو

شاهد.. شغب وفوضى بعد تأييد حبس مرسي و23 آخرين في قضية إهانة القضاء
سياسي أمريكي: ترامب غير قادر على مواجهة السعودية عسكريا.. فيديو
عضو بالحزب الديمقراطي: ترامب سيفوز بولاية ثانية في هذه الحالة.. فيديو
درة: ترشيحي لجائزة أفضل ممثلة كوميدية مفاجأة..فيديو
سياسي أمريكي: تغريدات ترامب لا تمثل سياسات واشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟