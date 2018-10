مارجوت روبي تصور مشاهدها في Once upon time in Hollywood.. صور

شروق إبراهيم شوهدت النجمة الأمريكية مارجوت روبي في كواليس فيلمها الجديد Once upon time in Hollywood في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وظهرت مارجوت مرتدية تنورة بيضاء قصيرة وبلوزة سوداء معتمدة على الأزياء تعود لفترة الـ60، حيث تدور أحداث الفيلم الذي يجمعها بالنجم العالمي براد بيت وأنجلينا جولي.



وتدور أحداث الفيلم حول ممثل يدعى ريك دالتون الذي يلعب دوره "دكابريو"، أما براد يقدم دور صديقه الذي يحمل اسم " كليف بوث"، حيث يعيشان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في فترة الستينيات ويحاولان الوصول للشهرة في عالم هوليوود الغريب بالنسبة لهما، وذلك خلال ارتكاب القاتل الأمريكي تشارلز مانسون عدد من جرائم القتل ومن ضحاياه فتاة تدعى شارون تيت التي تقوم بدورها مارجروت روبي جارة دالتون في نفس العقار.