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أخبار العالم

الأردن يعلن تفاصيل اتفاق إعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:56 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الحكومة الأردنية عن تفاصيل الاتفاق، الذي توصلت اليه اللجان الفنية الأردنية السورية بشأن إعادة فتح معبر جابر - نصيب الحدودي مع سوريا، اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقالت الحكومة الأردنية، في بيان اليوم، ان الاتفاق تضمن ان يكون عمل الحدود بكلا الدولتين من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء ويسمح للمواطن الأردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة أو مسافر عادي، كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الأردنية - السورية.

وأضافت انه يسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي كما يسمح للسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي على ان تكون وثائق السفر معه سارية المفعول.

ويشمل الاتفاق السماح للسوري القادم للأردن من سوريا بالدخول بعد حصوله على موافقة أمنية مسبقة مثلما يسمح للسوري القادم للأردن ترانزيت بالمرور على أن يكون حاصلا على إقامة أو تأشيرة للدولة المسافر اليها او القادم منها.

ويجيز الاتفاق للشحن السوري القادم للأردن بالدخول بعد اتخاذ إجراءات التفتيش المطبقة كما يسمح للسوري الحاصل على بطاقة مستثمر بالدخول بدون موافقة مسبقة ويسمح له بإدخال سيارته الخاصة.

كما يشمل الاتفاق السماح للسوري بإدخال سيارته الخاصة التي لا تحمل لوحة سورية على ان تكون اوراقها القانونية كاملة وضمن قوانين الجمارك سواء قدوم للأردن او مرور عبر اراضيه مثلما يسمح لسائقي السيارات السورية العمومي بالدخول للأردن لنقل المسافرين دون موافقة مسبقة وضمن آلية تم الاتفاق عليها بين ادارة الحدين الاردني والسوري.

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