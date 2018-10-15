الصحف السعودية.. مصر والعالم العربي والإسلامي يدعمون المملكة ضد الادعاءات بشأن خاشقجي.. محاكمة 5 جنرالات عسكريين في الجزائر.. ونتنياهو يتوعد بضربة مؤلمة لحركة حماس

- الشرق الأوسط: السعودية ترفض التهديدات.. وتضامن عربي وإسلامي مع موقفها

- الحياة: بري يحذر من جنيف محاولات تصفية القضية الفلسطينية

- الرياض: مصر تؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها بشأن خاشقجي



سلطت الصحف السعودية الضوء على دعم مصر للسعودية ضد الادعاءات المنتشرة بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



كما ركزت الصحف على رفض السعودية للتهديدات، في الوقت الذي أعربت الدول العربية والإسلامية عن تضامنها مع موقفها بشأن ملف خاشقجي.



الصحف أبرزت محاكمة 5 جنرالات عسكريين في الجزائر، وكذلك تحذيرات بري من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.



ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحة أن السعودية ترفض جميع التهديدات الموجهة إليها بشأن الادعاءات حول ملابسات اختفاء جمال خاشقجي.



وأكد خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، العلاقات الصلبة بين البلدين. وأعرب عن شكره على ترحيب إردوغان بمقترح المملكة تشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.



وأكد الملك سلمان «حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص تركيا على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة». وبدوره، ثمّن الرئيس إردوغان «العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين»، وأكد «حرصه على تعزيزها وتطويرها».



كما تلقى الملك سلمان أمس اتصالًا من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أكد خلاله وقوف البحرين مع السعودية ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها، ورفضها القاطع لكل من يحاول المساس بسياسة وسيادة السعودية. وعبر الملك سلمان عن شكره للملك حمد بن عيسى وللشعب البحريني على مشاعرهم الأخوية، مؤكدا أن السعودية ترفض كل ما من شأنه النيل من سمعتها، وحرصها على مواطنيها في كل مكان.



وكان مصدر سعودي مسؤول قد أكد في وقت سابق أمس رفض المملكة التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة، مضيفًا أنه في حال تلقت المملكة أي إجراء فإنها سترد عليه بإجراء أكبر.



بدورها، قالت السفارة السعودية في واشنطن إن الرياض تشكر الدول، بما فيها الولايات المتحدة «لعدم القفز إلى استنتاجات» بشأن اختفاء خاشقجي في إسطنبول.



وأعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد عن تضامن بلاده التام مع السعودية، ورفضها كل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية في إرساء الأمن والسلام الإقليمي وبسمعة السعودية العربية والإسلامية والدولية. كما قالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان إن السلطنة «تابعت باهتمام البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية... وإذ تساند السلطنة المملكة في جهودها لاستجلاء الحقيقة فإنها تدعو الأطراف كافة إلى عدم التسرع والتثبت قبل إصدار أي أحكام مسبقة».



وفي الصحيفة أيضا، بينت أن محكمة عسكرية في الجزائر، أمرت بوضع 5 جنرالات في الحبس الاحتياطي بتهم الفساد.



وكان هؤلاء ضمن نحو 20 ضابطًا ساميًا، غالبيتهم برتبة لواء (جنرال)، أقالهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الشهرين الماضيين.



وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قاضي التحقيق في محكمة البليدة، أمر بحبس اللواء مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى سابقا (وسط)، واللواء سعيد باي قائد الناحية الثانية (شرق) السابق، واللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة (جنوب) والمدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور.



وأضافت القناة أن الضباط الخمسة متهمون بـ«الثراء غير المشروع، واستغلال الوظيفة السامية».



أما صحيفة "الحياة"، فقد ركزت على ملف القضية الفلسطينية.



وفي البداية، نقلت الصحيفة تصريحات رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، بشأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تصدي البرلمانات العربية لمثل هذه المحاولات في كل المحافل البرلمانية.



جاء ذلك خلال الاجتماع المطول الذي عقده رؤساء المجالس والوفود البرلمانية العربية مساء أمس في مقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف قبل جلسة افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ139 للاتحاد.



وترأس اجتماع البرلمانات العربية رئيس الاتحاد البرلماني العربي الحالي رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، وشاركت فيه رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا كويفاس باريون، التي أثارت موضوع مناقشة بند يتعلق بحقوق المثليين، والتصويت عليه.



ودار نقاش طويل معها، وقدم بري أكثر من مداخلة ركز فيها على أولوية التصويت على البند الطارئ كما ينص نظام الاتحاد، وهو البند المتعلق بموضوع «الأونروا» وحقوق الشعب الفلسطيني.



وقال بري: «أعتقد أن وفقًا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي، يجب التصويت على البند الطارئ قبل أي شيء آخر»، مشيرًا إلى «محاولة استهداف الاقتراح المتعلق بالأونروا وحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من خلال السعي إلى تمرير موضوع حقوق المثليين».



وأضاف: «إن ما يحدث هو ضد الديموقراطية»، محذرًا من «استمرار مثل هذه المحاولة».



على جانب آخر، رصدت الصحيفة قرع إسرائيل لطبول حرب رابعة على قطاع غزة المنهار اقتصاديا ومعيشيا، في حين استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من الشبان شرق بيت حانون شمال القطاع.



وأكدت مصادر محلية أن طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخًا واحدًا على الأقل تجاه الشبان. وذكرت أن القصف الإسرائيلي شمال غزة أسفر عن إصابة واحدة بجراح طفيفة.



كما شنت طائرات الاستطلاع غارة ثانية استهدفت مجموعة من الشبان شرق مخيم البريج وسط القطاع من دون وقوع إصابات.



وقال نتانياهو خلال جلسة لوزراء حزبه «ليكود»: «يبدو أن حركة حماس لم تستوعب الرسالة أنه إذا لم يوقفوا الهجمات، فسوف يتم إيقافهم بطريقة مختلفة، وسيكون ذلك مؤلمًا للغاية». وأضاف: «نحن قريبون جدًا من نوع آخر من النشاطات، ضربة قوية جدًا ضد حماس، توجيه ضربات كبيرة. إذا كان للحركة عقل فعليها أن تتوقف قبل أن تتلقى الضربة القاضية».



وقال ليبرمان لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أمس إن إسرائيل «وصلت إلى مرحلة يجب فيها تسديد ضربة قاسية لحماس في غزة».



ومن صحيفة "الرياض"، أشارت إلى أن الخارجية المصرية تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء المواطن السعودي، جمال خاشقجي، وتؤكد أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافا.



وبين المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ:" كما تحذر مصر من محاولة استغلال هذه القضية سياسيًا إزاء المملكة العربية السعودية بناءً على اتهامات مُرسَلة، وتؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث".