تحرير 645 مخالفة مرورية و57 قضية تموينية في حملة أمنية بشوارع الغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم، الاثنين، 645 مخالفة مرورية و57 قضية تموينية بشوارع طنطا والمحلة فى حملات أمنية موسعة، لإحكام التواجد الشرطي ودرع الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.



تلقى مدير أمن الغربية إخطارا يفيد بنتائج الحملات الأمنية، التى أسفرت فى مجال ضبط القضايا التموينية، عن ضبط 57 قضية تموينية متنوعة.



بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة، حرر (206) محاضر اشغال للمخالفين بالطريق العام و(275) محضر حالة رفع إشغال بالطريق العام و(59) فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة و(11) تندو وسقيفة بدون ترخيص و(16) إزالة غرزة ومقهى بدون ترخيص و(5) تنفيذ قرارات إدارية وهندسية وإزالات و(9) عربات يد وكارو خاصة بالباعة الجائلين و(93) إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام.



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.