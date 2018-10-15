سقوط 3 من قائدي السيارات لتعاطيهم المواد المخدرة بطريق طنطا – المحلة

نجحت مباحث المرور بالغربية، اليوم في ضبط 3 من قائدي السيارات لتعاطيهم المواد المخدرة بطريق " طنطا – المحلة " فى إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام التواجد الشرطي وتأمين أرواح وحياة المواطنين.



تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات المرورية من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور فى مجال فحص قائدي السيارات فى ثبوت تعاطي المواد المخدرة والتى أسفرت عن فحص (10) من قائدى السيارات أسفرت عن ثبوت إيجابية عدد (3) حالات وفقا للكواشف الاستدلاليه.



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كافة المتهمين .