ثقافة دمياط تنظم عددا من الفعاليات لتشجيع الموهوبين

نظم قصر ثقافة دمياط الجديدة ، عددا من الفعاليات والمسابقات لتشجيع الموهوبين؛ حيث نظم مسابقة لعمل مجلة حائط عن نصر أكتوبر بمكتبة الطفل، كما أقيمت مجلة أخرى للحائط عن السادس من أكتوبر بمكتبة ميت الخولى والتى صممها ونفذها طلاب المدارس، ونظم قصر ثقافة الطفل بدمياط معرضًا فنيًا للوحات الأطفال الذين شاركوا بورش فنية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.





وفي نفس السياق نظم قصر ثقافة السرو محاضرة بمركز شباب السرو بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة" ألقاها السعيد قنديل وتحدث فيها عن الدور الذى تلعبه الثقافة فى التنمية الشاملة لكى تبنى مجتمع واع فى شتى نواحي الحياة ومن ثم يستطيع أن يقيم النهضة الشاملة للوطن من خلال فهمه لطموحاته وتطلعاته ومواجهة تحدياته بفهم سليم.





وعلى صعيد آخر نظم بيت ثقافة الزرقا محاضرتين ، الأولى بعنوان "أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة" تحدثت فيها مسئولة النشاط عن مفهوم التنمية المستدامة مع توضيح الأهداف المرجوة والخطط المقترحة للتنفيذ وكذلك عن دور المرأة و سعيها نحو التمكين فى مجال الثقافة والنشر والوعى .





وكانت المحاضرة الثانية بعنوان "الحقوق المدنية حق أصيل لكل أفراد المجتمع"، تحدث فيها محمد سليم عن ضرورة معرفة كل شخص لحقوقه وواجباته نحو مجتمعه والأفراد الآخرين وكذلك حقوق الغير.



