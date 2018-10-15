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مرأة

رئيس قومي المرأة تشيد بمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بمعرض كرافيتي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
أ ش أ
أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمنتجات السيدات المشاركات بمعرض "كرافيتى إيجيبت للحرف اليدوية " ، والذي ينظمه المجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة الحرف اليدوية، برعاية بنك الإسكندرية (مبادرة إبداع من مصر) ويشارك فيه المجلس بمعروضات للسيدات من مختلف المحافظات.

وحرصت رئيسة المجلس على زيارة المعرض لتشجيع السيدات المشاركات وتقديم الدعم المعنوي لهن ومساندتهن ، معربة عن إعجابها الشديد بالمعروضات والمنتجات من الحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بأنها ذات جودة عالية.

ودعت مايا السيدات المشاركات في المعرض إلى المشاركة في كتالوج المصرية ٣ ، والذي سيقوم بإصداره المجلس قريبا بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية، بهدف مساعدة السيدات في فتح قنوات تسويقية جديدة لهن.

ووجهت الدكتورة مايا بضرورة العمل علي تسجيل فيديوهات لقصص نجاح هؤلاء السيدات وعرضها علي صفحات التواصل الاجتماعي لتشجيع باقي السيدات، وتكون حافزا لهن للعمل على إنشاء مشروع صغير أو متوسط يدر عليهن دخلا ، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين والجهات الخاصة بمنتجات هؤلاء السيدات لتقديم الدعم اللازم لهن.

كما أشادت الدكتورة مايا مرسي بالمشاركة المتميزة لسيدات بئر عبد بمحافظة شمال سيناء في المعرض ، مثنية عل ما قمن بعرضه من المنتجات السيناوية المشهورة والجذابة و التي لاقت إعجاب كل المترددين علي المعرض.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة كان قد أصدر - بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية - كتالوج إلكتروني (المصرية ١ و ٢) ، بهدف مساعدة السيدات في فتح قنوات تسويقية جديدة لهن، ويتضمن قصص نجاح لبعضهن، وهي قصص ملهمة لأخريات كي يضعن قدمهن على أول طريق النجاح.

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